Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1109, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

03 - 06 - 11 - 15 - 19 - 28 - 29

Mês da sorte: Outubro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

6 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 2.191,00

5 acertos: 2470 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 30137 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 105389 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 5996, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 079032 - valor do prêmio R$ 500.000,00

2º bilhete: 014705 - valor do prêmio R$ 35.000,00

3º bilhete: 074532 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º bilhete: 060291 - valor do prêmio R$ 25.000,00

5º bilhete: 014599 - valor do prêmio R$ 20.503,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 281, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

03 - 05 - 18 - 19 - 29 - 43

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1 apostas ganhadoras, R$ 330.575,94

5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 88.153,58

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 57 apostas ganhadoras, R$ 4.639,66

4 acertos + 2 trevos: 175 apostas ganhadoras, R$ 1.619,14

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 3173 apostas ganhadoras, R$ 89,30

3 acertos + 2 trevos: 3185 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 29146 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 23606 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 205799 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 152.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2908, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 54.694,54

4 acertos: 2049 apostas ganhadoras, R$ 1.319,99

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6814, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

12 - 36 - 38 - 42 - 80

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

4 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 7.224,89

3 acertos: 3592 apostas ganhadoras, R$ 118,76

2 acertos: 86900 apostas ganhadoras, R$ 4,90

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2288, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (30):

02 - 05 - 17 - 20 - 32 - 34 - 59

Time do coração: FLUMINENSE/RJ

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 77.508,66

5 acertos: 242 apostas ganhadoras, R$ 1.372,64

4 acertos: 4874 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 44485 apostas ganhadoras, R$ 3,50

44485 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 24903 apostas ganhadoras, R$ 8,50