Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1106, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):
10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 25 - 26
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.601,07
- 5 acertos: 1356 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16852 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 45595 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 580.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 5994, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 015861 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 011615 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 046962 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 060675 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 074831 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3477, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):
02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.420.288,62
- 14 acertos: 314 apostas ganhadoras, R$ 1.354,87
- 13 acertos: 10041 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 104029 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 510914 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- MASSARANDUBA/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 279, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):
01 - 03 - 04 - 07 - 27 - 32
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38
- 4 acertos + 2 trevos: 171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48
- 3 acertos + 2 trevos: 3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 178836 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 148.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2905, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):
04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 50.671,85
- 4 acertos: 3318 apostas ganhadoras, R$ 981,75
Acumulado para o próximo concurso: R$ 35.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6808, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):
07 - 19 - 21 - 37 - 65
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 8.007,56
- 3 acertos: 6060 apostas ganhadoras, R$ 86,83
- 2 acertos: 139709 apostas ganhadoras, R$ 3,76
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2285, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):
39 - 45 - 48 - 65 - 68 - 69 - 77
Time do coração: MANAUS/AM
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50
- 5 acertos: 153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18
- 4 acertos: 3200 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 30123 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6503 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.200.000,00