Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1106, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):

10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 25 - 26

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.601,07

32 apostas ganhadoras, R$ 2.601,07 5 acertos: 1356 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1356 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 16852 apostas ganhadoras, R$ 5,00

16852 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 45595 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 580.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 5994, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 015861 - valor do prêmio R$ 500.000,00

015861 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 011615 - valor do prêmio R$ 35.000,00

011615 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 046962 - valor do prêmio R$ 30.000,00

046962 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 060675 - valor do prêmio R$ 25.000,00

060675 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 074831 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3477, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):

02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.420.288,62

1 apostas ganhadoras, R$ 1.420.288,62 14 acertos: 314 apostas ganhadoras, R$ 1.354,87

314 apostas ganhadoras, R$ 1.354,87 13 acertos: 10041 apostas ganhadoras, R$ 35,00

10041 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 104029 apostas ganhadoras, R$ 14,00

104029 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 510914 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

MASSARANDUBA/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 279, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):

01 - 03 - 04 - 07 - 27 - 32

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05

2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38

18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38 4 acertos + 2 trevos: 171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31

171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48

1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48 3 acertos + 2 trevos: 3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00

24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00

22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 178836 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 148.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2905, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):

04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 50.671,85

39 apostas ganhadoras, R$ 50.671,85 4 acertos: 3318 apostas ganhadoras, R$ 981,75

Acumulado para o próximo concurso: R$ 35.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6808, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):

07 - 19 - 21 - 37 - 65

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 8.007,56

69 apostas ganhadoras, R$ 8.007,56 3 acertos: 6060 apostas ganhadoras, R$ 86,83

6060 apostas ganhadoras, R$ 86,83 2 acertos: 139709 apostas ganhadoras, R$ 3,76

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2285, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (23):

39 - 45 - 48 - 65 - 68 - 69 - 77

Time do coração: MANAUS/AM

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50

8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50 5 acertos: 153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18

153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18 4 acertos: 3200 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3200 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 30123 apostas ganhadoras, R$ 3,50

30123 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 6503 apostas ganhadoras, R$ 8,50