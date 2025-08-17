Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1103, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
01 - 08 - 14 - 15 - 19 - 24 - 28
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.923,59
- 5 acertos: 1112 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15073 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 59660 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 5992, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 044771 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 074044 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 023933 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 076788 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 033946 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3471, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.504.911,32
- 14 acertos: 229 apostas ganhadoras, R$ 1.968,47
- 13 acertos: 8531 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 112826 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 544814 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 277, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
07 - 10 - 35 - 42 - 43 - 47
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 270.307,36
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 12.013,66
- 4 acertos + 2 trevos: 98 apostas ganhadoras, R$ 1.838,83
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1594 apostas ganhadoras, R$ 161,50
- 3 acertos + 2 trevos: 2106 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 20075 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 16891 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 161434 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 145.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2902, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 40.125,94
- 4 acertos: 4919 apostas ganhadoras, R$ 941,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 65.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6802, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
05 - 10 - 31 - 75 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 7.976,41
- 3 acertos: 2977 apostas ganhadoras, R$ 107,17
- 2 acertos: 74223 apostas ganhadoras, R$ 4,29
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2282, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):
01 - 25 - 26 - 48 - 57 - 76 - 79
Time do coração: GOIAS/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 89.240,62
- 5 acertos: 125 apostas ganhadoras, R$ 2.039,78
- 4 acertos: 2809 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 28571 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12781 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.500.000,00