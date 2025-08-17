Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios deste sábado (16) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1103, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):

01 - 08 - 14 - 15 - 19 - 24 - 28

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.923,59

30 apostas ganhadoras, R$ 2.923,59 5 acertos: 1112 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1112 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 15073 apostas ganhadoras, R$ 5,00

15073 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 59660 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 5992, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 044771 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00

044771 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00 2º bilhete: 074044 - valor do prêmio R$ 40.000,00

074044 - valor do prêmio R$ 40.000,00 3º bilhete: 023933 - valor do prêmio R$ 30.000,00

023933 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 076788 - valor do prêmio R$ 20.000,00

076788 - valor do prêmio R$ 20.000,00 5º bilhete: 033946 - valor do prêmio R$ 17.339,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3471, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.504.911,32

1 apostas ganhadoras, R$ 1.504.911,32 14 acertos: 229 apostas ganhadoras, R$ 1.968,47

229 apostas ganhadoras, R$ 1.968,47 13 acertos: 8531 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8531 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 112826 apostas ganhadoras, R$ 14,00

112826 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 544814 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 277, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):

07 - 10 - 35 - 42 - 43 - 47

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 270.307,36

2 apostas ganhadoras, R$ 270.307,36 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 12.013,66

20 apostas ganhadoras, R$ 12.013,66 4 acertos + 2 trevos: 98 apostas ganhadoras, R$ 1.838,83

98 apostas ganhadoras, R$ 1.838,83 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1594 apostas ganhadoras, R$ 161,50

1594 apostas ganhadoras, R$ 161,50 3 acertos + 2 trevos: 2106 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2106 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 20075 apostas ganhadoras, R$ 24,00

20075 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 16891 apostas ganhadoras, R$ 12,00

16891 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 161434 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 145.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2902, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):

08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 40.125,94

70 apostas ganhadoras, R$ 40.125,94 4 acertos: 4919 apostas ganhadoras, R$ 941,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 65.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6802, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):

05 - 10 - 31 - 75 - 76

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 7.976,41

42 apostas ganhadoras, R$ 7.976,41 3 acertos: 2977 apostas ganhadoras, R$ 107,17

2977 apostas ganhadoras, R$ 107,17 2 acertos: 74223 apostas ganhadoras, R$ 4,29

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2282, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (16):

01 - 25 - 26 - 48 - 57 - 76 - 79

Time do coração: GOIAS/GO

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 89.240,62

2 apostas ganhadoras, R$ 89.240,62 5 acertos: 125 apostas ganhadoras, R$ 2.039,78

125 apostas ganhadoras, R$ 2.039,78 4 acertos: 2809 apostas ganhadoras, R$ 10,50

2809 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 28571 apostas ganhadoras, R$ 3,50

28571 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 12781 apostas ganhadoras, R$ 8,50