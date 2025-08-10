Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1100, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):
07 - 12 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30
Mês da sorte: Janeiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.698,14
- 5 acertos: 1179 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16410 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 43643 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 5990, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 067133 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 079368 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 064964 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 092570 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 030724 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3465, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):
01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.601.452,45
- 14 acertos: 467 apostas ganhadoras, R$ 2.074,45
- 13 acertos: 13442 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 158536 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 857371 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO FIDELIS/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2899, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):
10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43
- 4 acertos: 3375 apostas ganhadoras, R$ 890,92
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6796, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):
01 - 10 - 15 - 39 - 69
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.791.209,40
- 4 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 9.839,13
- 3 acertos: 5621 apostas ganhadoras, R$ 98,35
- 2 acertos: 134827 apostas ganhadoras, R$ 4,10
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2279, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):
03 - 05 - 09 - 43 - 56 - 62 - 64
Time do coração: MIRASSOL/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 22.891,92
- 5 acertos: 144 apostas ganhadoras, R$ 1.816,81
- 4 acertos: 3297 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 32173 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7428 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00