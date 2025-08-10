Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (7) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1100, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):

07 - 12 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30

Mês da sorte: Janeiro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.698,14

5 acertos: 1179 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 16410 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 43643 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 5990, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 067133 - valor do prêmio R$ 500.000,00

2º bilhete: 079368 - valor do prêmio R$ 35.000,00

3º bilhete: 064964 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º bilhete: 092570 - valor do prêmio R$ 25.000,00

5º bilhete: 030724 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3465, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):

01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.601.452,45

14 acertos: 467 apostas ganhadoras, R$ 2.074,45

13 acertos: 13442 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 158536 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 857371 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

SAO FIDELIS/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2899, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):

10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

5 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43

4 acertos: 3375 apostas ganhadoras, R$ 890,92

Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6796, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):

01 - 10 - 15 - 39 - 69

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.791.209,40

4 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 9.839,13

3 acertos: 5621 apostas ganhadoras, R$ 98,35

2 acertos: 134827 apostas ganhadoras, R$ 4,10

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2279, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (9):

03 - 05 - 09 - 43 - 56 - 62 - 64

Time do coração: MIRASSOL/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 22.891,92

5 acertos: 144 apostas ganhadoras, R$ 1.816,81

4 acertos: 3297 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 32173 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 7428 apostas ganhadoras, R$ 8,50