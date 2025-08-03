Confira os resultados das loterias deste sábado

Federal
Resultado do concurso nº 5988, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 012244 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 035475 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 007766 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 001186 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 081708 - valor do prêmio R$ 20.503,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 273, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):
05 - 08 - 10 - 30 - 37 - 38
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 27.158,05
- 4 acertos + 2 trevos: 126 apostas ganhadoras, R$ 1.989,60
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1738 apostas ganhadoras, R$ 144,24
- 3 acertos + 2 trevos: 2490 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 20464 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 21310 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 165747 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 138.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2896, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):
08 - 09 - 12 - 16 - 43 - 53
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 47.035,94
- 4 acertos: 6363 apostas ganhadoras, R$ 950,41
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6790, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):
35 - 39 - 57 - 73 - 75
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 10.499.196,97
- 4 acertos: 109 apostas ganhadoras, R$ 5.273,37
- 3 acertos: 5128 apostas ganhadoras, R$ 106,75
- 2 acertos: 107861 apostas ganhadoras, R$ 5,07
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2276, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):
01 - 11 - 21 - 42 - 62 - 64 - 79
Time do coração: PONTE PRETA/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 25.435,26
- 5 acertos: 119 apostas ganhadoras, R$ 1.832,07
- 4 acertos: 2365 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 23405 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6960 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.200.000,00