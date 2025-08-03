Confira os resultados das loterias deste sábado

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (28) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Federal

Resultado do concurso nº 5988, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 012244 - valor do prêmio R$ 500.000,00

012244 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 035475 - valor do prêmio R$ 35.000,00

035475 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 007766 - valor do prêmio R$ 30.000,00

007766 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 001186 - valor do prêmio R$ 25.000,00

001186 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 081708 - valor do prêmio R$ 20.503,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 273, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):

05 - 08 - 10 - 30 - 37 - 38

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 27.158,05

28 apostas ganhadoras, R$ 27.158,05 4 acertos + 2 trevos: 126 apostas ganhadoras, R$ 1.989,60

126 apostas ganhadoras, R$ 1.989,60 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1738 apostas ganhadoras, R$ 144,24

1738 apostas ganhadoras, R$ 144,24 3 acertos + 2 trevos: 2490 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2490 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 20464 apostas ganhadoras, R$ 24,00

20464 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 21310 apostas ganhadoras, R$ 12,00

21310 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 165747 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 138.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2896, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):

08 - 09 - 12 - 16 - 43 - 53

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 47.035,94

78 apostas ganhadoras, R$ 47.035,94 4 acertos: 6363 apostas ganhadoras, R$ 950,41

Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6790, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):

35 - 39 - 57 - 73 - 75

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 10.499.196,97

1 apostas ganhadoras, R$ 10.499.196,97 4 acertos: 109 apostas ganhadoras, R$ 5.273,37

109 apostas ganhadoras, R$ 5.273,37 3 acertos: 5128 apostas ganhadoras, R$ 106,75

5128 apostas ganhadoras, R$ 106,75 2 acertos: 107861 apostas ganhadoras, R$ 5,07

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2276, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (2):

01 - 11 - 21 - 42 - 62 - 64 - 79

Time do coração: PONTE PRETA/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 25.435,26

6 apostas ganhadoras, R$ 25.435,26 5 acertos: 119 apostas ganhadoras, R$ 1.832,07

119 apostas ganhadoras, R$ 1.832,07 4 acertos: 2365 apostas ganhadoras, R$ 10,50

2365 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 23405 apostas ganhadoras, R$ 3,50

23405 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 6960 apostas ganhadoras, R$ 8,50