Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1107, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
03 - 18 - 20 - 21 - 23 - 28 - 29
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03
- 5 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15925 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 56549 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3479, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32
- 13 acertos: 8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 500141 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 220.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2906, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 33.707.841,37
- 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 42.601,48
- 4 acertos: 3250 apostas ganhadoras, R$ 929,09
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6810, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
07 - 08 - 34 - 61 - 75
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 13.760.007,63
- 4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 11.130,04
- 3 acertos: 3722 apostas ganhadoras, R$ 142,39
- 2 acertos: 110137 apostas ganhadoras, R$ 4,81
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2286, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):
14 - 18 - 25 - 39 - 53 - 58 - 74
Time do coração: BAHIA DE FEIRA/BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51
- 5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95
- 4 acertos: 3249 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 30325 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7631 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.500.000,00