Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1107, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

03 - 18 - 20 - 21 - 23 - 28 - 29

Mês da sorte: Abril

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03

31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03 5 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1187 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 15925 apostas ganhadoras, R$ 5,00

15925 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 56549 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3479, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32

255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32 13 acertos: 8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8475 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00

99430 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 500141 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 220.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2906, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 33.707.841,37

1 apostas ganhadoras, R$ 33.707.841,37 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 42.601,48

43 apostas ganhadoras, R$ 42.601,48 4 acertos: 3250 apostas ganhadoras, R$ 929,09

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6810, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

07 - 08 - 34 - 61 - 75

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 13.760.007,63

1 apostas ganhadoras, R$ 13.760.007,63 4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 11.130,04

50 apostas ganhadoras, R$ 11.130,04 3 acertos: 3722 apostas ganhadoras, R$ 142,39

3722 apostas ganhadoras, R$ 142,39 2 acertos: 110137 apostas ganhadoras, R$ 4,81

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2286, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (26):

14 - 18 - 25 - 39 - 53 - 58 - 74

Time do coração: BAHIA DE FEIRA/BA

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51

2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51 5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95

185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95 4 acertos: 3249 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3249 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 30325 apostas ganhadoras, R$ 3,50

30325 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 7631 apostas ganhadoras, R$ 8,50