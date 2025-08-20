Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (19) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1104, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

04 - 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 23

Mês da sorte: Janeiro

Premiação:

7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 595.493,22

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3473, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 607.659,64

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

BRASILIA/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2903, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 63.090.150,68

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

CAXIAS/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6804, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

06 - 47 - 50 - 54 - 58

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2283, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):

15 - 18 - 41 - 46 - 53 - 55 - 61

Time do coração: ABC/RN

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

27018 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 11312 apostas ganhadoras, R$ 8,50