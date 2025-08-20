Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1104, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
04 - 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 23
Mês da sorte: Janeiro
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 595.493,22
- 6 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 2.252,10
- 5 acertos: 1682 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18745 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 41603 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3473, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 607.659,64
- 14 acertos: 498 apostas ganhadoras, R$ 1.238,45
- 13 acertos: 15869 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 175043 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 848441 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ITAUNA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CAMPO GRANDE/MS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- TERESINA/PI
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- COTIA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2903, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 63.090.150,68
- 5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22
- 4 acertos: 3737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- CAXIAS/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6804, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
06 - 47 - 50 - 54 - 58
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 11.478,11
- 3 acertos: 2250 apostas ganhadoras, R$ 140,89
- 2 acertos: 61220 apostas ganhadoras, R$ 5,17
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2283, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (19):
15 - 18 - 41 - 46 - 53 - 55 - 61
Time do coração: ABC/RN
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 85.293,69
- 5 acertos: 114 apostas ganhadoras, R$ 2.137,68
- 4 acertos: 2661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 27018 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 11312 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.800.000,00