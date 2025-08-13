Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1101, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):
03 - 13 - 14 - 19 - 22 - 24 - 26
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 479.239,89
- 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 3.063,49
- 5 acertos: 1833 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23886 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 76102 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3467, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.525.501,47
- 14 acertos: 309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21
- 13 acertos: 11004 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 144582 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 828138 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- ITUIUTABA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BURITIS/RO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIBEIRAO PIRES/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):
33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 40.487,59
- 4 acertos: 2885 apostas ganhadoras, R$ 1.226,03
Acumulado para o próximo concurso: R$ 47.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6798, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):
11 - 21 - 42 - 50 - 60
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 11.375,66
- 3 acertos: 1986 apostas ganhadoras, R$ 147,28
- 2 acertos: 55111 apostas ganhadoras, R$ 5,30
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2280, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):
03 - 18 - 21 - 24 - 27 - 43 - 75
Time do coração: CAXIAS/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 35.237,80
- 5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.360,53
- 4 acertos: 3540 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 31572 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7600 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.500.000,00