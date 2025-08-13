Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (11) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1101, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

03 - 13 - 14 - 19 - 22 - 24 - 26

Mês da sorte: Abril

Premiação:

7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 479.239,89

2 apostas ganhadoras, R$ 479.239,89 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 3.063,49

42 apostas ganhadoras, R$ 3.063,49 5 acertos: 1833 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1833 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 23886 apostas ganhadoras, R$ 5,00

23886 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 76102 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3467, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.525.501,47

3 apostas ganhadoras, R$ 1.525.501,47 14 acertos: 309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21

309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21 13 acertos: 11004 apostas ganhadoras, R$ 35,00

11004 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 144582 apostas ganhadoras, R$ 14,00

144582 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 828138 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

ITUIUTABA/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos BURITIS/RO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos RIBEIRAO PIRES/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 40.487,59

53 apostas ganhadoras, R$ 40.487,59 4 acertos: 2885 apostas ganhadoras, R$ 1.226,03

Acumulado para o próximo concurso: R$ 47.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6798, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

11 - 21 - 42 - 50 - 60

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 11.375,66

27 apostas ganhadoras, R$ 11.375,66 3 acertos: 1986 apostas ganhadoras, R$ 147,28

1986 apostas ganhadoras, R$ 147,28 2 acertos: 55111 apostas ganhadoras, R$ 5,30

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2280, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (12):

03 - 18 - 21 - 24 - 27 - 43 - 75

Time do coração: CAXIAS/RS

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 35.237,80

5 apostas ganhadoras, R$ 35.237,80 5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.360,53

185 apostas ganhadoras, R$ 1.360,53 4 acertos: 3540 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3540 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 31572 apostas ganhadoras, R$ 3,50

31572 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 7600 apostas ganhadoras, R$ 8,50