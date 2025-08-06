Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Lotofácil
Resultado do concurso nº 3461, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 248 apostas ganhadoras, R$ 1.620,38
- 13 acertos: 9578 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 118443 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 603061 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2897, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 99.592.255,98
- 5 acertos: 117 apostas ganhadoras, R$ 36.347,56
- 4 acertos: 7644 apostas ganhadoras, R$ 917,04
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- BARRA DE SAO FRANCISCO/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6792, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
16 - 42 - 43 - 62 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 14.600,08
- 3 acertos: 2035 apostas ganhadoras, R$ 150,32
- 2 acertos: 54300 apostas ganhadoras, R$ 5,63
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2277, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):
04 - 06 - 07 - 17 - 26 - 36 - 69
Time do coração: VILA NOVA/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 79.851,59
- 5 acertos: 153 apostas ganhadoras, R$ 1.491,15
- 4 acertos: 3031 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 28839 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7803 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00