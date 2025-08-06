Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (4) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3461, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 248 apostas ganhadoras, R$ 1.620,38

248 apostas ganhadoras, R$ 1.620,38 13 acertos: 9578 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9578 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 118443 apostas ganhadoras, R$ 14,00

118443 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 603061 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2897, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57

Premiação:

6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 99.592.255,98

1 apostas ganhadoras, R$ 99.592.255,98 5 acertos: 117 apostas ganhadoras, R$ 36.347,56

117 apostas ganhadoras, R$ 36.347,56 4 acertos: 7644 apostas ganhadoras, R$ 917,04

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

BARRA DE SAO FRANCISCO/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6792, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

16 - 42 - 43 - 62 - 68

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 14.600,08

22 apostas ganhadoras, R$ 14.600,08 3 acertos: 2035 apostas ganhadoras, R$ 150,32

2035 apostas ganhadoras, R$ 150,32 2 acertos: 54300 apostas ganhadoras, R$ 5,63

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2277, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (5):

04 - 06 - 07 - 17 - 26 - 36 - 69

Time do coração: VILA NOVA/GO

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 79.851,59

2 apostas ganhadoras, R$ 79.851,59 5 acertos: 153 apostas ganhadoras, R$ 1.491,15

153 apostas ganhadoras, R$ 1.491,15 4 acertos: 3031 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3031 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 28839 apostas ganhadoras, R$ 3,50

28839 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 7803 apostas ganhadoras, R$ 8,50