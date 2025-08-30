Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (25) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2853, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 05 - 10 - 13 - 38 - 46

2º sorteio:

05 - 17 - 19 - 32 - 41 - 42 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.200,45

17 apostas ganhadoras, R$ 7.200,45 4 acertos: 1234 apostas ganhadoras, R$ 113,36

1234 apostas ganhadoras, R$ 113,36 3 acertos: 24350 apostas ganhadoras, R$ 2,87

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 4.406,67

25 apostas ganhadoras, R$ 4.406,67 4 acertos: 1087 apostas ganhadoras, R$ 128,69

1087 apostas ganhadoras, R$ 128,69 3 acertos: 22506 apostas ganhadoras, R$ 3,10

Lotomania

Resultado do concurso nº 2816, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):

08 - 13 - 14 - 21 - 26 - 28 - 31 - 34 - 43 - 44 - 50 - 52 - 54 - 64 - 73 - 74 - 78 - 84 - 90 - 91

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 81.615,06

3 apostas ganhadoras, R$ 81.615,06 18 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.284,01

67 apostas ganhadoras, R$ 2.284,01 17 acertos: 523 apostas ganhadoras, R$ 292,59

523 apostas ganhadoras, R$ 292,59 16 acertos: 3316 apostas ganhadoras, R$ 46,14

3316 apostas ganhadoras, R$ 46,14 15 acertos: 13343 apostas ganhadoras, R$ 11,46

13343 apostas ganhadoras, R$ 11,46 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 122.422,62

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6813, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):

02 - 14 - 38 - 39 - 52

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 6.457,56

61 apostas ganhadoras, R$ 6.457,56 3 acertos: 3286 apostas ganhadoras, R$ 114,16

3286 apostas ganhadoras, R$ 114,16 2 acertos: 81907 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 739, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):

coluna 1: 2

coluna 2: 3

coluna 3: 7

coluna 4: 3

coluna 5: 5

coluna 6: 9

coluna 7: 6

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 1.038,19

30 apostas ganhadoras, R$ 1.038,19 4 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 61,43

507 apostas ganhadoras, R$ 61,43 3 acertos: 4305 apostas ganhadoras, R$ 5,00