Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2853, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 05 - 10 - 13 - 38 - 46
2º sorteio:
05 - 17 - 19 - 32 - 41 - 42 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.200,45
- 4 acertos: 1234 apostas ganhadoras, R$ 113,36
- 3 acertos: 24350 apostas ganhadoras, R$ 2,87
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 4.406,67
- 4 acertos: 1087 apostas ganhadoras, R$ 128,69
- 3 acertos: 22506 apostas ganhadoras, R$ 3,10
Lotomania
Resultado do concurso nº 2816, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):
08 - 13 - 14 - 21 - 26 - 28 - 31 - 34 - 43 - 44 - 50 - 52 - 54 - 64 - 73 - 74 - 78 - 84 - 90 - 91
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 81.615,06
- 18 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.284,01
- 17 acertos: 523 apostas ganhadoras, R$ 292,59
- 16 acertos: 3316 apostas ganhadoras, R$ 46,14
- 15 acertos: 13343 apostas ganhadoras, R$ 11,46
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 122.422,62
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6813, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):
02 - 14 - 38 - 39 - 52
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 6.457,56
- 3 acertos: 3286 apostas ganhadoras, R$ 114,16
- 2 acertos: 81907 apostas ganhadoras, R$ 4,58
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 739, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (29):
coluna 1: 2
coluna 2: 3
coluna 3: 7
coluna 4: 3
coluna 5: 5
coluna 6: 9
coluna 7: 6
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 1.038,19
- 4 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 61,43
- 3 acertos: 4305 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00