Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (11)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2847, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 08 - 31 - 32 - 39 - 50

2º sorteio:

16 - 30 - 33 - 38 - 42 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 13.351,08

5 apostas ganhadoras, R$ 13.351,08 4 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 151,07

505 apostas ganhadoras, R$ 151,07 3 acertos: 10054 apostas ganhadoras, R$ 3,79

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.621,53

13 apostas ganhadoras, R$ 4.621,53 4 acertos: 564 apostas ganhadoras, R$ 135,26

564 apostas ganhadoras, R$ 135,26 3 acertos: 11243 apostas ganhadoras, R$ 3,39

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3470, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 6.697.985,94

1 apostas ganhadoras, R$ 6.697.985,94 14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 2.102,61

441 apostas ganhadoras, R$ 2.102,61 13 acertos: 15168 apostas ganhadoras, R$ 35,00

15168 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 188126 apostas ganhadoras, R$ 14,00

188126 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 989253 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

PASSOS/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2810, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

03 - 04 - 06 - 08 - 20 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 53 - 54 - 55 - 58 - 61 - 63 - 73 - 77 - 82 - 95

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 52.256,62

4 apostas ganhadoras, R$ 52.256,62 18 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 2.423,77

77 apostas ganhadoras, R$ 2.423,77 17 acertos: 578 apostas ganhadoras, R$ 226,02

578 apostas ganhadoras, R$ 226,02 16 acertos: 3574 apostas ganhadoras, R$ 36,55

3574 apostas ganhadoras, R$ 36,55 15 acertos: 15125 apostas ganhadoras, R$ 8,63

15125 apostas ganhadoras, R$ 8,63 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.400.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6801, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

14 - 16 - 18 - 29 - 32

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 5.446,12

45 apostas ganhadoras, R$ 5.446,12 3 acertos: 2847 apostas ganhadoras, R$ 81,98

2847 apostas ganhadoras, R$ 81,98 2 acertos: 58374 apostas ganhadoras, R$ 3,99

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 733, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):

coluna 1: 1

coluna 2: 5

coluna 3: 9

coluna 4: 8

coluna 5: 8

coluna 6: 8

coluna 7: 3

Premiação:

7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.528.992,43

1 apostas ganhadoras, R$ 5.528.992,43 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 5.750,18

9 apostas ganhadoras, R$ 5.750,18 5 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 830,68

89 apostas ganhadoras, R$ 830,68 4 acertos: 1262 apostas ganhadoras, R$ 58,58

1262 apostas ganhadoras, R$ 58,58 3 acertos: 10798 apostas ganhadoras, R$ 5,00