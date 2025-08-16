Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2847, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 08 - 31 - 32 - 39 - 50
2º sorteio:
16 - 30 - 33 - 38 - 42 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 13.351,08
- 4 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 151,07
- 3 acertos: 10054 apostas ganhadoras, R$ 3,79
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.621,53
- 4 acertos: 564 apostas ganhadoras, R$ 135,26
- 3 acertos: 11243 apostas ganhadoras, R$ 3,39
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3470, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 6.697.985,94
- 14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 2.102,61
- 13 acertos: 15168 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 188126 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 989253 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- PASSOS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2810, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
03 - 04 - 06 - 08 - 20 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 53 - 54 - 55 - 58 - 61 - 63 - 73 - 77 - 82 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 52.256,62
- 18 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 2.423,77
- 17 acertos: 578 apostas ganhadoras, R$ 226,02
- 16 acertos: 3574 apostas ganhadoras, R$ 36,55
- 15 acertos: 15125 apostas ganhadoras, R$ 8,63
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.400.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6801, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
14 - 16 - 18 - 29 - 32
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 5.446,12
- 3 acertos: 2847 apostas ganhadoras, R$ 81,98
- 2 acertos: 58374 apostas ganhadoras, R$ 3,99
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 733, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (15):
coluna 1: 1
coluna 2: 5
coluna 3: 9
coluna 4: 8
coluna 5: 8
coluna 6: 8
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.528.992,43
- 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 5.750,18
- 5 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 830,68
- 4 acertos: 1262 apostas ganhadoras, R$ 58,58
- 3 acertos: 10798 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00