Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2844, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
20 - 21 - 23 - 27 - 28 - 49
2º sorteio:
07 - 14 - 16 - 27 - 43 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 8.254,03
- 4 acertos: 513 apostas ganhadoras, R$ 147,10
- 3 acertos: 11033 apostas ganhadoras, R$ 3,41
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.244,93
- 4 acertos: 781 apostas ganhadoras, R$ 96,62
- 3 acertos: 13635 apostas ganhadoras, R$ 2,76
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3464, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):
01 - 03 - 04 - 06 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 159 apostas ganhadoras, R$ 2.596,18
- 13 acertos: 6788 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 92204 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 549776 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2807, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):
13 - 22 - 25 - 28 - 35 - 37 - 42 - 44 - 48 - 50 - 51 - 58 - 69 - 70 - 78 - 80 - 94 - 95 - 97 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 38.013,15
- 18 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 2.084,05
- 17 acertos: 538 apostas ganhadoras, R$ 220,80
- 16 acertos: 2838 apostas ganhadoras, R$ 41,85
- 15 acertos: 11961 apostas ganhadoras, R$ 9,93
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6795, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):
03 - 17 - 37 - 62 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 10.902,41
- 3 acertos: 4508 apostas ganhadoras, R$ 115,16
- 2 acertos: 112802 apostas ganhadoras, R$ 4,60
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 730, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):
coluna 1: 6
coluna 2: 4
coluna 3: 5
coluna 4: 7
coluna 5: 0
coluna 6: 0
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.438,70
- 5 acertos: 99 apostas ganhadoras, R$ 627,84
- 4 acertos: 1224 apostas ganhadoras, R$ 50,78
- 3 acertos: 10726 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.900.000,00