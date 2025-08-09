Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (7) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2844, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

20 - 21 - 23 - 27 - 28 - 49

2º sorteio:

07 - 14 - 16 - 27 - 43 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 8.254,03

8 apostas ganhadoras, R$ 8.254,03 4 acertos: 513 apostas ganhadoras, R$ 147,10

513 apostas ganhadoras, R$ 147,10 3 acertos: 11033 apostas ganhadoras, R$ 3,41

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.244,93

14 apostas ganhadoras, R$ 4.244,93 4 acertos: 781 apostas ganhadoras, R$ 96,62

781 apostas ganhadoras, R$ 96,62 3 acertos: 13635 apostas ganhadoras, R$ 2,76

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3464, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):

01 - 03 - 04 - 06 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 159 apostas ganhadoras, R$ 2.596,18

159 apostas ganhadoras, R$ 2.596,18 13 acertos: 6788 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6788 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 92204 apostas ganhadoras, R$ 14,00

92204 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 549776 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2807, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):

13 - 22 - 25 - 28 - 35 - 37 - 42 - 44 - 48 - 50 - 51 - 58 - 69 - 70 - 78 - 80 - 94 - 95 - 97 - 99

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 38.013,15

5 apostas ganhadoras, R$ 38.013,15 18 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 2.084,05

57 apostas ganhadoras, R$ 2.084,05 17 acertos: 538 apostas ganhadoras, R$ 220,80

538 apostas ganhadoras, R$ 220,80 16 acertos: 2838 apostas ganhadoras, R$ 41,85

2838 apostas ganhadoras, R$ 41,85 15 acertos: 11961 apostas ganhadoras, R$ 9,93

11961 apostas ganhadoras, R$ 9,93 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6795, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):

03 - 17 - 37 - 62 - 76

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 10.902,41

50 apostas ganhadoras, R$ 10.902,41 3 acertos: 4508 apostas ganhadoras, R$ 115,16

4508 apostas ganhadoras, R$ 115,16 2 acertos: 112802 apostas ganhadoras, R$ 4,60

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 730, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (8):

coluna 1: 6

coluna 2: 4

coluna 3: 5

coluna 4: 7

coluna 5: 0

coluna 6: 0

coluna 7: 3

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.438,70

8 apostas ganhadoras, R$ 5.438,70 5 acertos: 99 apostas ganhadoras, R$ 627,84

99 apostas ganhadoras, R$ 627,84 4 acertos: 1224 apostas ganhadoras, R$ 50,78

1224 apostas ganhadoras, R$ 50,78 3 acertos: 10726 apostas ganhadoras, R$ 5,00