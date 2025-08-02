Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2841, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 04 - 08 - 09 - 15 - 17
2º sorteio:
07 - 14 - 15 - 16 - 18 - 50 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.539,67
- 4 acertos: 697 apostas ganhadoras, R$ 83,28
- 3 acertos: 11598 apostas ganhadoras, R$ 2,50
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 3.809,51
- 4 acertos: 504 apostas ganhadoras, R$ 115,17
- 3 acertos: 9863 apostas ganhadoras, R$ 2,94
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3458, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):
02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.476.638,10
- 14 acertos: 652 apostas ganhadoras, R$ 1.261,64
- 13 acertos: 14636 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 173045 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 923634 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- ITAPEVI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2804, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):
04 - 11 - 13 - 15 - 31 - 32 - 33 - 36 - 40 - 44 - 49 - 52 - 67 - 69 - 77 - 87 - 88 - 91 - 96 - 98
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 17.374.177,38
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 77.621,27
- 18 acertos: 144 apostas ganhadoras, R$ 2.021,39
- 17 acertos: 1178 apostas ganhadoras, R$ 247,09
- 16 acertos: 7034 apostas ganhadoras, R$ 41,38
- 15 acertos: 29710 apostas ganhadoras, R$ 9,79
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6789, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):
02 - 27 - 29 - 65 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 10.632,33
- 3 acertos: 3812 apostas ganhadoras, R$ 127,50
- 2 acertos: 100710 apostas ganhadoras, R$ 4,82
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 727, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):
coluna 1: 8
coluna 2: 9
coluna 3: 0
coluna 4: 5
coluna 5: 5
coluna 6: 2
coluna 7: 6
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 935,69
- 4 acertos: 1050 apostas ganhadoras, R$ 57,03
- 3 acertos: 8184 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.600.000,00