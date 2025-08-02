Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (28) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2841, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 04 - 08 - 09 - 15 - 17

2º sorteio:

07 - 14 - 15 - 16 - 18 - 50 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.539,67

20 apostas ganhadoras, R$ 2.539,67 4 acertos: 697 apostas ganhadoras, R$ 83,28

697 apostas ganhadoras, R$ 83,28 3 acertos: 11598 apostas ganhadoras, R$ 2,50

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 3.809,51

12 apostas ganhadoras, R$ 3.809,51 4 acertos: 504 apostas ganhadoras, R$ 115,17

504 apostas ganhadoras, R$ 115,17 3 acertos: 9863 apostas ganhadoras, R$ 2,94

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3458, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):

02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.476.638,10

1 apostas ganhadoras, R$ 4.476.638,10 14 acertos: 652 apostas ganhadoras, R$ 1.261,64

652 apostas ganhadoras, R$ 1.261,64 13 acertos: 14636 apostas ganhadoras, R$ 35,00

14636 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 173045 apostas ganhadoras, R$ 14,00

173045 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 923634 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

ITAPEVI/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2804, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):

04 - 11 - 13 - 15 - 31 - 32 - 33 - 36 - 40 - 44 - 49 - 52 - 67 - 69 - 77 - 87 - 88 - 91 - 96 - 98

Premiação:

20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 17.374.177,38

1 apostas ganhadoras, R$ 17.374.177,38 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 77.621,27

6 apostas ganhadoras, R$ 77.621,27 18 acertos: 144 apostas ganhadoras, R$ 2.021,39

144 apostas ganhadoras, R$ 2.021,39 17 acertos: 1178 apostas ganhadoras, R$ 247,09

1178 apostas ganhadoras, R$ 247,09 16 acertos: 7034 apostas ganhadoras, R$ 41,38

7034 apostas ganhadoras, R$ 41,38 15 acertos: 29710 apostas ganhadoras, R$ 9,79

29710 apostas ganhadoras, R$ 9,79 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6789, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):

02 - 27 - 29 - 65 - 68

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 10.632,33

48 apostas ganhadoras, R$ 10.632,33 3 acertos: 3812 apostas ganhadoras, R$ 127,50

3812 apostas ganhadoras, R$ 127,50 2 acertos: 100710 apostas ganhadoras, R$ 4,82

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 727, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (1):

coluna 1: 8

coluna 2: 9

coluna 3: 0

coluna 4: 5

coluna 5: 5

coluna 6: 2

coluna 7: 6

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 935,69

64 apostas ganhadoras, R$ 935,69 4 acertos: 1050 apostas ganhadoras, R$ 57,03

1050 apostas ganhadoras, R$ 57,03 3 acertos: 8184 apostas ganhadoras, R$ 5,00