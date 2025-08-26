Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (25) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2851, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

09 - 29 - 36 - 41 - 46 - 47

2º sorteio:

13 - 22 - 29 - 35 - 43 - 49 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 6.842,90

12 apostas ganhadoras, R$ 6.842,90 4 acertos: 635 apostas ganhadoras, R$ 147,78

635 apostas ganhadoras, R$ 147,78 3 acertos: 13645 apostas ganhadoras, R$ 3,43

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.695,16

20 apostas ganhadoras, R$ 3.695,16 4 acertos: 864 apostas ganhadoras, R$ 108,61

864 apostas ganhadoras, R$ 108,61 3 acertos: 14873 apostas ganhadoras, R$ 3,15

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3478, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.713.470,68

1 apostas ganhadoras, R$ 1.713.470,68 14 acertos: 154 apostas ganhadoras, R$ 2.332,96

154 apostas ganhadoras, R$ 2.332,96 13 acertos: 6438 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6438 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 75372 apostas ganhadoras, R$ 14,00

75372 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 451854 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

BELO HORIZONTE/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2814, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

02 - 05 - 18 - 19 - 22 - 25 - 26 - 28 - 31 - 35 - 40 - 43 - 65 - 71 - 72 - 73 - 79 - 81 - 93 - 96

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 84.643,04

2 apostas ganhadoras, R$ 84.643,04 18 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 3.778,71

28 apostas ganhadoras, R$ 3.778,71 17 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 309,36

342 apostas ganhadoras, R$ 309,36 16 acertos: 2059 apostas ganhadoras, R$ 51,38

2059 apostas ganhadoras, R$ 51,38 15 acertos: 9157 apostas ganhadoras, R$ 11,55

9157 apostas ganhadoras, R$ 11,55 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 84.643,06

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6809, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

03 - 16 - 38 - 48 - 66

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 15.390,19

36 apostas ganhadoras, R$ 15.390,19 3 acertos: 4223 apostas ganhadoras, R$ 124,94

4223 apostas ganhadoras, R$ 124,94 2 acertos: 112085 apostas ganhadoras, R$ 4,70

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 737, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):

coluna 1: 8

coluna 2: 4

coluna 3: 2

coluna 4: 0

coluna 5: 5

coluna 6: 6

coluna 7: 2

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 931,39

23 apostas ganhadoras, R$ 931,39 4 acertos: 325 apostas ganhadoras, R$ 65,91

325 apostas ganhadoras, R$ 65,91 3 acertos: 3218 apostas ganhadoras, R$ 5,00