Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2851, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
09 - 29 - 36 - 41 - 46 - 47
2º sorteio:
13 - 22 - 29 - 35 - 43 - 49 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 6.842,90
- 4 acertos: 635 apostas ganhadoras, R$ 147,78
- 3 acertos: 13645 apostas ganhadoras, R$ 3,43
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.695,16
- 4 acertos: 864 apostas ganhadoras, R$ 108,61
- 3 acertos: 14873 apostas ganhadoras, R$ 3,15
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3478, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.713.470,68
- 14 acertos: 154 apostas ganhadoras, R$ 2.332,96
- 13 acertos: 6438 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 75372 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 451854 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2814, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
02 - 05 - 18 - 19 - 22 - 25 - 26 - 28 - 31 - 35 - 40 - 43 - 65 - 71 - 72 - 73 - 79 - 81 - 93 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 84.643,04
- 18 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 3.778,71
- 17 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 309,36
- 16 acertos: 2059 apostas ganhadoras, R$ 51,38
- 15 acertos: 9157 apostas ganhadoras, R$ 11,55
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 84.643,06
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6809, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
03 - 16 - 38 - 48 - 66
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 15.390,19
- 3 acertos: 4223 apostas ganhadoras, R$ 124,94
- 2 acertos: 112085 apostas ganhadoras, R$ 4,70
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 737, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (25):
coluna 1: 8
coluna 2: 4
coluna 3: 2
coluna 4: 0
coluna 5: 5
coluna 6: 6
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 931,39
- 4 acertos: 325 apostas ganhadoras, R$ 65,91
- 3 acertos: 3218 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00