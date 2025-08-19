Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (18) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2848, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

08 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38

2º sorteio:

10 - 14 - 21 - 24 - 3850 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 5.256,21

15 apostas ganhadoras, R$ 5.256,21 4 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 121,93

739 apostas ganhadoras, R$ 121,93 3 acertos: 12505 apostas ganhadoras, R$ 3,60

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.547,94

20 apostas ganhadoras, R$ 3.547,94 4 acertos: 697 apostas ganhadoras, R$ 129,27

697 apostas ganhadoras, R$ 129,27 3 acertos: 14067 apostas ganhadoras, R$ 3,20

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3472, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 350 apostas ganhadoras, R$ 838,10

350 apostas ganhadoras, R$ 838,10 13 acertos: 13186 apostas ganhadoras, R$ 35,00

13186 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 126527 apostas ganhadoras, R$ 14,00

126527 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 604820 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2811, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

05 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 46 - 47 - 48 - 54 - 55 - 57 - 68 - 70 - 77 - 79 - 81 - 87 - 92 - 96

Premiação:

20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.395.774,32

1 apostas ganhadoras, R$ 3.395.774,32 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 58.029,73

4 apostas ganhadoras, R$ 58.029,73 18 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 2.158,84

96 apostas ganhadoras, R$ 2.158,84 17 acertos: 920 apostas ganhadoras, R$ 157,68

920 apostas ganhadoras, R$ 157,68 16 acertos: 4550 apostas ganhadoras, R$ 31,88

4550 apostas ganhadoras, R$ 31,88 15 acertos: 17486 apostas ganhadoras, R$ 8,29

17486 apostas ganhadoras, R$ 8,29 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6803, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

27 - 33 - 43 - 65 - 71

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74

27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74 3 acertos: 2390 apostas ganhadoras, R$ 127,77

2390 apostas ganhadoras, R$ 127,77 2 acertos: 60296 apostas ganhadoras, R$ 5,06

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 734, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):

coluna 1: 1

coluna 2: 8

coluna 3: 5

coluna 4: 7

coluna 5: 0

coluna 6: 9

coluna 7: 8

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 591,82

40 apostas ganhadoras, R$ 591,82 4 acertos: 414 apostas ganhadoras, R$ 57,18

414 apostas ganhadoras, R$ 57,18 3 acertos: 4012 apostas ganhadoras, R$ 5,00