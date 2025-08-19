Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2848, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
08 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38
2º sorteio:
10 - 14 - 21 - 24 - 3850 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 5.256,21
- 4 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 121,93
- 3 acertos: 12505 apostas ganhadoras, R$ 3,60
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.547,94
- 4 acertos: 697 apostas ganhadoras, R$ 129,27
- 3 acertos: 14067 apostas ganhadoras, R$ 3,20
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3472, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 350 apostas ganhadoras, R$ 838,10
- 13 acertos: 13186 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 126527 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 604820 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2811, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
05 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 46 - 47 - 48 - 54 - 55 - 57 - 68 - 70 - 77 - 79 - 81 - 87 - 92 - 96
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.395.774,32
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 58.029,73
- 18 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 2.158,84
- 17 acertos: 920 apostas ganhadoras, R$ 157,68
- 16 acertos: 4550 apostas ganhadoras, R$ 31,88
- 15 acertos: 17486 apostas ganhadoras, R$ 8,29
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6803, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
27 - 33 - 43 - 65 - 71
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74
- 3 acertos: 2390 apostas ganhadoras, R$ 127,77
- 2 acertos: 60296 apostas ganhadoras, R$ 5,06
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 734, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (18):
coluna 1: 1
coluna 2: 8
coluna 3: 5
coluna 4: 7
coluna 5: 0
coluna 6: 9
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 591,82
- 4 acertos: 414 apostas ganhadoras, R$ 57,18
- 3 acertos: 4012 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00