Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2845, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
22 - 23 - 24 - 27 - 32 - 43
2º sorteio:
03 - 05 - 30 - 32 - 39 - 42 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 9.008,02
- 4 acertos: 654 apostas ganhadoras, R$ 125,93
- 3 acertos: 12353 apostas ganhadoras, R$ 3,33
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 16.214,43
- 4 acertos: 472 apostas ganhadoras, R$ 174,48
- 3 acertos: 11198 apostas ganhadoras, R$ 3,67
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3466, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
01 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 240 apostas ganhadoras, R$ 1.839,76
- 13 acertos: 9167 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 112211 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 571647 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2808, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
03 - 11 - 12 - 15 - 25 - 26 - 27 - 31 - 32 - 39 - 52 - 57 - 58 - 65 - 72 - 74 - 80 - 83 - 84 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 66.130,88
- 18 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 2.695,55
- 17 acertos: 395 apostas ganhadoras, R$ 313,91
- 16 acertos: 2466 apostas ganhadoras, R$ 50,28
- 15 acertos: 11125 apostas ganhadoras, R$ 11,14
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6797, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
05 - 17 - 18 - 20 - 45
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 183 apostas ganhadoras, R$ 2.113,14
- 3 acertos: 4604 apostas ganhadoras, R$ 55,99
- 2 acertos: 79564 apostas ganhadoras, R$ 3,24
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 731, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):
coluna 1: 6
coluna 2: 1
coluna 3: 1
coluna 4: 0
coluna 5: 1
coluna 6: 6
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 59.679,27
- 5 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 844,11
- 4 acertos: 1472 apostas ganhadoras, R$ 57,91
- 3 acertos: 13189 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.400.000,00