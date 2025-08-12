Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (11) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2845, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

22 - 23 - 24 - 27 - 32 - 43

2º sorteio:

03 - 05 - 30 - 32 - 39 - 42 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 9.008,02

8 apostas ganhadoras, R$ 9.008,02 4 acertos: 654 apostas ganhadoras, R$ 125,93

654 apostas ganhadoras, R$ 125,93 3 acertos: 12353 apostas ganhadoras, R$ 3,33

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 16.214,43

4 apostas ganhadoras, R$ 16.214,43 4 acertos: 472 apostas ganhadoras, R$ 174,48

472 apostas ganhadoras, R$ 174,48 3 acertos: 11198 apostas ganhadoras, R$ 3,67

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3466, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

01 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 240 apostas ganhadoras, R$ 1.839,76

240 apostas ganhadoras, R$ 1.839,76 13 acertos: 9167 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9167 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 112211 apostas ganhadoras, R$ 14,00

112211 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 571647 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2808, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

03 - 11 - 12 - 15 - 25 - 26 - 27 - 31 - 32 - 39 - 52 - 57 - 58 - 65 - 72 - 74 - 80 - 83 - 84 - 97

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 66.130,88

3 apostas ganhadoras, R$ 66.130,88 18 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 2.695,55

46 apostas ganhadoras, R$ 2.695,55 17 acertos: 395 apostas ganhadoras, R$ 313,91

395 apostas ganhadoras, R$ 313,91 16 acertos: 2466 apostas ganhadoras, R$ 50,28

2466 apostas ganhadoras, R$ 50,28 15 acertos: 11125 apostas ganhadoras, R$ 11,14

11125 apostas ganhadoras, R$ 11,14 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6797, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

05 - 17 - 18 - 20 - 45

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 183 apostas ganhadoras, R$ 2.113,14

183 apostas ganhadoras, R$ 2.113,14 3 acertos: 4604 apostas ganhadoras, R$ 55,99

4604 apostas ganhadoras, R$ 55,99 2 acertos: 79564 apostas ganhadoras, R$ 3,24

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 731, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (11):

coluna 1: 6

coluna 2: 1

coluna 3: 1

coluna 4: 0

coluna 5: 1

coluna 6: 6

coluna 7: 7

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 59.679,27

1 apostas ganhadoras, R$ 59.679,27 5 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 844,11

101 apostas ganhadoras, R$ 844,11 4 acertos: 1472 apostas ganhadoras, R$ 57,91

1472 apostas ganhadoras, R$ 57,91 3 acertos: 13189 apostas ganhadoras, R$ 5,00