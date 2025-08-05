Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (4) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2842, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 11 - 32 - 34 - 36 - 45

2º sorteio:

01 - 07 - 13 - 26 - 36 - 48 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 9.495,17

6 apostas ganhadoras, R$ 9.495,17 4 acertos: 504 apostas ganhadoras, R$ 129,18

504 apostas ganhadoras, R$ 129,18 3 acertos: 10009 apostas ganhadoras, R$ 3,25

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 10.254,78

5 apostas ganhadoras, R$ 10.254,78 4 acertos: 545 apostas ganhadoras, R$ 119,46

545 apostas ganhadoras, R$ 119,46 3 acertos: 10889 apostas ganhadoras, R$ 2,98

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3460, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 3.413.036,60

2 apostas ganhadoras, R$ 3.413.036,60 14 acertos: 339 apostas ganhadoras, R$ 2.232,52

339 apostas ganhadoras, R$ 2.232,52 13 acertos: 13017 apostas ganhadoras, R$ 35,00

13017 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 171108 apostas ganhadoras, R$ 14,00

171108 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 911439 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CAMACARI/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos ANAPOLIS/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2805, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

01 - 03 - 04 - 12 - 13 - 14 - 15 - 27 - 33 - 40 - 43 - 47 - 52 - 58 - 60 - 68 - 77 - 81 - 91 - 94

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 86.932,30

2 apostas ganhadoras, R$ 86.932,30 18 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.050,29

53 apostas ganhadoras, R$ 2.050,29 17 acertos: 475 apostas ganhadoras, R$ 228,76

475 apostas ganhadoras, R$ 228,76 16 acertos: 2934 apostas ganhadoras, R$ 37,03

2934 apostas ganhadoras, R$ 37,03 15 acertos: 11988 apostas ganhadoras, R$ 9,06

11988 apostas ganhadoras, R$ 9,06 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6791, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

24 - 33 - 47 - 55 - 57

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 7.623,65

35 apostas ganhadoras, R$ 7.623,65 3 acertos: 2656 apostas ganhadoras, R$ 95,67

2656 apostas ganhadoras, R$ 95,67 2 acertos: 64026 apostas ganhadoras, R$ 3,96

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 728, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):

coluna 1: 5

coluna 2: 0

coluna 3: 2

coluna 4: 3

coluna 5: 9

coluna 6: 8

coluna 7: 1

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 14.848,09

3 apostas ganhadoras, R$ 14.848,09 5 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 909,06

70 apostas ganhadoras, R$ 909,06 4 acertos: 961 apostas ganhadoras, R$ 66,21

961 apostas ganhadoras, R$ 66,21 3 acertos: 9514 apostas ganhadoras, R$ 5,00