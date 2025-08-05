Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2842, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 11 - 32 - 34 - 36 - 45
2º sorteio:
01 - 07 - 13 - 26 - 36 - 48 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 9.495,17
- 4 acertos: 504 apostas ganhadoras, R$ 129,18
- 3 acertos: 10009 apostas ganhadoras, R$ 3,25
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 10.254,78
- 4 acertos: 545 apostas ganhadoras, R$ 119,46
- 3 acertos: 10889 apostas ganhadoras, R$ 2,98
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3460, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 3.413.036,60
- 14 acertos: 339 apostas ganhadoras, R$ 2.232,52
- 13 acertos: 13017 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 171108 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 911439 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CAMACARI/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ANAPOLIS/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2805, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
01 - 03 - 04 - 12 - 13 - 14 - 15 - 27 - 33 - 40 - 43 - 47 - 52 - 58 - 60 - 68 - 77 - 81 - 91 - 94
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 86.932,30
- 18 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.050,29
- 17 acertos: 475 apostas ganhadoras, R$ 228,76
- 16 acertos: 2934 apostas ganhadoras, R$ 37,03
- 15 acertos: 11988 apostas ganhadoras, R$ 9,06
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6791, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
24 - 33 - 47 - 55 - 57
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 7.623,65
- 3 acertos: 2656 apostas ganhadoras, R$ 95,67
- 2 acertos: 64026 apostas ganhadoras, R$ 3,96
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 728, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (4):
coluna 1: 5
coluna 2: 0
coluna 3: 2
coluna 4: 3
coluna 5: 9
coluna 6: 8
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 14.848,09
- 5 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 909,06
- 4 acertos: 961 apostas ganhadoras, R$ 66,21
- 3 acertos: 9514 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.800.000,00