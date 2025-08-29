Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (25) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1108, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

04 - 09 - 17 - 21 - 23 - 24 - 29

Mês da sorte: Abril

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03

31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03 5 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1187 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 15925 apostas ganhadoras, R$ 5,00

15925 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 56549 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2907, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 49.173,21

22 apostas ganhadoras, R$ 49.173,21 4 acertos: 1245 apostas ganhadoras, R$ 1.432,29

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2287, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):

15 - 24 - 42 - 45 - 49 - 57 - 63

Time do coração: BAHIA DE FEIRA/BA

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51

2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51 5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95

185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95 4 acertos: 3249 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3249 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 30325 apostas ganhadoras, R$ 3,50

30325 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 7631 apostas ganhadoras, R$ 8,50