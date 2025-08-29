Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1108, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
04 - 09 - 17 - 21 - 23 - 24 - 29
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03
- 5 acertos: 1187 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15925 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 56549 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2907, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 49.173,21
- 4 acertos: 1245 apostas ganhadoras, R$ 1.432,29
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2287, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (28):
15 - 24 - 42 - 45 - 49 - 57 - 63
Time do coração: BAHIA DE FEIRA/BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51
- 5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95
- 4 acertos: 3249 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 30325 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7631 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.500.000,00