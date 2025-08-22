Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (21) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1105, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):

16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 31

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 3.972,67

18 apostas ganhadoras, R$ 3.972,67 5 acertos: 657 apostas ganhadoras, R$ 25,00

657 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 9701 apostas ganhadoras, R$ 5,00

9701 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 37980 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 350.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3475, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20

191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20 13 acertos: 7203 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7203 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 90941 apostas ganhadoras, R$ 14,00

90941 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 471023 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2904, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):

02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20

10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20 4 acertos: 1190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33

Acumulado para o próximo concurso: R$ 28.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6806, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):

01 - 03 - 14 - 19 - 56

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91

122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91 3 acertos: 7068 apostas ganhadoras, R$ 66,29

7068 apostas ganhadoras, R$ 66,29 2 acertos: 138102 apostas ganhadoras, R$ 3,39

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2284, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):

07 - 22 - 24 - 25 - 33 - 70 - 73

Time do coração: ATLETICO/MG

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 16.771,75

11 apostas ganhadoras, R$ 16.771,75 5 acertos: 208 apostas ganhadoras, R$ 1.267,09

208 apostas ganhadoras, R$ 1.267,09 4 acertos: 3838 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3838 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 36458 apostas ganhadoras, R$ 3,50

36458 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 22325 apostas ganhadoras, R$ 8,50