Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1105, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):
16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 31
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 3.972,67
- 5 acertos: 657 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 9701 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 37980 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 350.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3475, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20
- 13 acertos: 7203 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 90941 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 471023 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2904, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):
02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20
- 4 acertos: 1190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33
Acumulado para o próximo concurso: R$ 28.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6806, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):
01 - 03 - 14 - 19 - 56
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91
- 3 acertos: 7068 apostas ganhadoras, R$ 66,29
- 2 acertos: 138102 apostas ganhadoras, R$ 3,39
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2284, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21):
07 - 22 - 24 - 25 - 33 - 70 - 73
Time do coração: ATLETICO/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 16.771,75
- 5 acertos: 208 apostas ganhadoras, R$ 1.267,09
- 4 acertos: 3838 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 36458 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 22325 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00