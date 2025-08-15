Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (11) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1102, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

02 - 07 - 10 - 13 - 15 - 22 - 28

Mês da sorte: Junho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 1.463,01

69 apostas ganhadoras, R$ 1.463,01 5 acertos: 1570 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1570 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 15432 apostas ganhadoras, R$ 5,00

15432 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 33167 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 370.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3469, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.472.926,26

1 apostas ganhadoras, R$ 1.472.926,26 14 acertos: 262 apostas ganhadoras, R$ 1.683,96

262 apostas ganhadoras, R$ 1.683,96 13 acertos: 8306 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8306 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 97835 apostas ganhadoras, R$ 14,00

97835 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 502237 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

Vencedor:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2901, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 59.141,96

38 apostas ganhadoras, R$ 59.141,96 4 acertos: 3111 apostas ganhadoras, R$ 1.190,77

Acumulado para o próximo concurso: R$ 55.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6800, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

02 - 06 - 11 - 55 - 76

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.935.729,41

1 apostas ganhadoras, R$ 2.935.729,41 4 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 10.226,58

34 apostas ganhadoras, R$ 10.226,58 3 acertos: 3174 apostas ganhadoras, R$ 104,33

3174 apostas ganhadoras, R$ 104,33 2 acertos: 77156 apostas ganhadoras, R$ 4,29

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2281, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):

10 - 11 - 24 - 34 - 57 - 65 - 75

Time do coração: FLORESTA/CE

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 35.253,40

5 apostas ganhadoras, R$ 35.253,40 5 acertos: 137 apostas ganhadoras, R$ 1.838,02

137 apostas ganhadoras, R$ 1.838,02 4 acertos: 3029 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3029 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 29431 apostas ganhadoras, R$ 3,50

29431 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 7806 apostas ganhadoras, R$ 8,50