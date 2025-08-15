Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1102, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
02 - 07 - 10 - 13 - 15 - 22 - 28
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 1.463,01
- 5 acertos: 1570 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15432 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 33167 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 370.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3469, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.472.926,26
- 14 acertos: 262 apostas ganhadoras, R$ 1.683,96
- 13 acertos: 8306 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 97835 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 502237 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2901, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 59.141,96
- 4 acertos: 3111 apostas ganhadoras, R$ 1.190,77
Acumulado para o próximo concurso: R$ 55.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6800, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
02 - 06 - 11 - 55 - 76
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 2.935.729,41
- 4 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 10.226,58
- 3 acertos: 3174 apostas ganhadoras, R$ 104,33
- 2 acertos: 77156 apostas ganhadoras, R$ 4,29
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2281, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (14):
10 - 11 - 24 - 34 - 57 - 65 - 75
Time do coração: FLORESTA/CE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 35.253,40
- 5 acertos: 137 apostas ganhadoras, R$ 1.838,02
- 4 acertos: 3029 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 29431 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7806 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.000.000,00