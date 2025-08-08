Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (7) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1099, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

01 - 03 - 04 - 08 - 13 - 23 - 25

Mês da sorte: Janeiro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.698,14

37 apostas ganhadoras, R$ 2.698,14 5 acertos: 1179 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1179 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 16410 apostas ganhadoras, R$ 5,00

16410 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 43643 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3463, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.072.445,99

2 apostas ganhadoras, R$ 1.072.445,99 14 acertos: 190 apostas ganhadoras, R$ 2.367,03

190 apostas ganhadoras, R$ 2.367,03 13 acertos: 6183 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6183 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 79209 apostas ganhadoras, R$ 14,00

79209 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 446088 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

CANAL ELETRONICO/--

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2898, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 61.349,01

20 apostas ganhadoras, R$ 61.349,01 4 acertos: 1483 apostas ganhadoras, R$ 1.363,78

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6794, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

01 - 24 - 30 - 62 - 71

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 24.461,53

16 apostas ganhadoras, R$ 24.461,53 3 acertos: 2394 apostas ganhadoras, R$ 155,70

2394 apostas ganhadoras, R$ 155,70 2 acertos: 69195 apostas ganhadoras, R$ 5,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2278, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):

14 - 17 - 34 - 36 - 38 - 44 - 53

Time do coração: ALTOS/PI

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 63.733,52

3 apostas ganhadoras, R$ 63.733,52 5 acertos: 224 apostas ganhadoras, R$ 1.219,39

224 apostas ganhadoras, R$ 1.219,39 4 acertos: 3686 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3686 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 32984 apostas ganhadoras, R$ 3,50

32984 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 9565 apostas ganhadoras, R$ 8,50