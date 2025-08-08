Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1099, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
01 - 03 - 04 - 08 - 13 - 23 - 25
Mês da sorte: Janeiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.698,14
- 5 acertos: 1179 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16410 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 43643 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3463, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.072.445,99
- 14 acertos: 190 apostas ganhadoras, R$ 2.367,03
- 13 acertos: 6183 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 79209 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 446088 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2898, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 61.349,01
- 4 acertos: 1483 apostas ganhadoras, R$ 1.363,78
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6794, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
01 - 24 - 30 - 62 - 71
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 24.461,53
- 3 acertos: 2394 apostas ganhadoras, R$ 155,70
- 2 acertos: 69195 apostas ganhadoras, R$ 5,38
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2278, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (7):
14 - 17 - 34 - 36 - 38 - 44 - 53
Time do coração: ALTOS/PI
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 63.733,52
- 5 acertos: 224 apostas ganhadoras, R$ 1.219,39
- 4 acertos: 3686 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 32984 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 9565 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.200.000,00