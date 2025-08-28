Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2852, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 10 - 16 - 20 - 35 - 39
2º sorteio:
19 - 20 - 29 - 30 - 37 - 45 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 6.261,78
- 4 acertos: 847 apostas ganhadoras, R$ 135,18
- 3 acertos: 17741 apostas ganhadoras, R$ 3,22
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 5.009,43
- 4 acertos: 831 apostas ganhadoras, R$ 137,78
- 3 acertos: 15954 apostas ganhadoras, R$ 3,58
Federal
Resultado do concurso nº 5995, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 039932 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 081897 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 077035 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 090045 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 076445 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2815, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 32 - 38 - 43 - 52 - 53 - 58 - 62 - 63 - 64 - 68 - 78 - 79 - 86 - 88 - 89
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25
- 18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49
- 17 acertos: 454 apostas ganhadoras, R$ 272,24
- 16 acertos: 2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88
- 15 acertos: 10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 280, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
18 - 22 - 25 - 29 - 37 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96
- 4 acertos + 2 trevos: 119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03
- 3 acertos + 2 trevos: 2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6811, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
10 - 17 - 33 - 49 - 60
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40
- 3 acertos: 3116 apostas ganhadoras, R$ 83,21
- 2 acertos: 66738 apostas ganhadoras, R$ 3,88
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 738, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):
coluna 1: 3
coluna 2: 2
coluna 3: 0
coluna 4: 3
coluna 5: 3
coluna 6: 4
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30
- 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 812,37
- 4 acertos: 413 apostas ganhadoras, R$ 62,94
- 3 acertos: 3658 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 350.000,00