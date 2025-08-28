Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (25) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2852, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 10 - 16 - 20 - 35 - 39

2º sorteio:

19 - 20 - 29 - 30 - 37 - 45 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 6.261,78

16 apostas ganhadoras, R$ 6.261,78 4 acertos: 847 apostas ganhadoras, R$ 135,18

847 apostas ganhadoras, R$ 135,18 3 acertos: 17741 apostas ganhadoras, R$ 3,22

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 5.009,43

18 apostas ganhadoras, R$ 5.009,43 4 acertos: 831 apostas ganhadoras, R$ 137,78

831 apostas ganhadoras, R$ 137,78 3 acertos: 15954 apostas ganhadoras, R$ 3,58

Federal

Resultado do concurso nº 5995, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 039932 - valor do prêmio R$ 500.000,00

039932 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 081897 - valor do prêmio R$ 35.000,00

081897 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 077035 - valor do prêmio R$ 30.000,00

077035 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 090045 - valor do prêmio R$ 25.000,00

090045 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 076445 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2815, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 32 - 38 - 43 - 52 - 53 - 58 - 62 - 63 - 64 - 68 - 78 - 79 - 86 - 88 - 89

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25

4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25 18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49

37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49 17 acertos: 454 apostas ganhadoras, R$ 272,24

454 apostas ganhadoras, R$ 272,24 16 acertos: 2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88

2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88 15 acertos: 10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41

10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 280, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

18 - 22 - 25 - 29 - 37 - 49

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02

2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96

43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96 4 acertos + 2 trevos: 119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08

119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03

1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03 3 acertos + 2 trevos: 2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00

19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00

16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6811, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

10 - 17 - 33 - 49 - 60

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40

41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40 3 acertos: 3116 apostas ganhadoras, R$ 83,21

3116 apostas ganhadoras, R$ 83,21 2 acertos: 66738 apostas ganhadoras, R$ 3,88

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 738, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (27):

coluna 1: 3

coluna 2: 2

coluna 3: 0

coluna 4: 3

coluna 5: 3

coluna 6: 4

coluna 7: 8

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30

4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30 5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 812,37

32 apostas ganhadoras, R$ 812,37 4 acertos: 413 apostas ganhadoras, R$ 62,94

413 apostas ganhadoras, R$ 62,94 3 acertos: 3658 apostas ganhadoras, R$ 5,00