Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (19) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2849, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 13 - 18 - 34 - 35 - 50

2º sorteio:

28 - 35 - 36 - 40 - 43 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 3.046,15

24 apostas ganhadoras, R$ 3.046,15 4 acertos: 853 apostas ganhadoras, R$ 97,95

853 apostas ganhadoras, R$ 97,95 3 acertos: 14825 apostas ganhadoras, R$ 2,81

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 5.981,54

11 apostas ganhadoras, R$ 5.981,54 4 acertos: 562 apostas ganhadoras, R$ 148,66

562 apostas ganhadoras, R$ 148,66 3 acertos: 11310 apostas ganhadoras, R$ 3,69

Federal

Resultado do concurso nº 5993, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 012023 - valor do prêmio R$ 500.000,00

012023 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 025817 - valor do prêmio R$ 35.000,00

025817 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 011130 - valor do prêmio R$ 30.000,00

011130 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 044794 - valor do prêmio R$ 25.000,00

044794 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 058695 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3474, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 767.416,72

2 apostas ganhadoras, R$ 767.416,72 14 acertos: 192 apostas ganhadoras, R$ 2.394,49

192 apostas ganhadoras, R$ 2.394,49 13 acertos: 7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00

7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 88745 apostas ganhadoras, R$ 14,00

88745 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 479031 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2812, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

02 - 06 - 07 - 17 - 20 - 22 - 25 - 32 - 37 - 43 - 49 - 55 - 58 - 71 - 74 - 79 - 81 - 83 - 87 - 95

Premiação:

20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 556.785,82

1 apostas ganhadoras, R$ 556.785,82 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 31.340,54

5 apostas ganhadoras, R$ 31.340,54 18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.647,01

37 apostas ganhadoras, R$ 2.647,01 17 acertos: 318 apostas ganhadoras, R$ 307,98

318 apostas ganhadoras, R$ 307,98 16 acertos: 2240 apostas ganhadoras, R$ 43,72

2240 apostas ganhadoras, R$ 43,72 15 acertos: 9136 apostas ganhadoras, R$ 10,72

9136 apostas ganhadoras, R$ 10,72 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 78.351,38

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 278, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

04 - 18 - 36 - 38 - 45 - 49

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 125.321,02

4 apostas ganhadoras, R$ 125.321,02 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 45 apostas ganhadoras, R$ 4.950,96

45 apostas ganhadoras, R$ 4.950,96 4 acertos + 2 trevos: 179 apostas ganhadoras, R$ 1.333,55

179 apostas ganhadoras, R$ 1.333,55 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2067 apostas ganhadoras, R$ 115,48

2067 apostas ganhadoras, R$ 115,48 3 acertos + 2 trevos: 2742 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2742 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 21020 apostas ganhadoras, R$ 24,00

21020 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 19851 apostas ganhadoras, R$ 12,00

19851 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 156428 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 147.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6805, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

06 - 16 - 18 - 26 - 73

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51

49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51 3 acertos: 4005 apostas ganhadoras, R$ 106,08

4005 apostas ganhadoras, R$ 106,08 2 acertos: 93387 apostas ganhadoras, R$ 4,54

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 735, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):

coluna 1: 7

coluna 2: 3

coluna 3: 0

coluna 4: 3

coluna 5: 2

coluna 6: 2

coluna 7: 8

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 4.760,06

3 apostas ganhadoras, R$ 4.760,06 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 850,01

24 apostas ganhadoras, R$ 850,01 4 acertos: 320 apostas ganhadoras, R$ 63,75

320 apostas ganhadoras, R$ 63,75 3 acertos: 3036 apostas ganhadoras, R$ 5,00