Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2849, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 13 - 18 - 34 - 35 - 50
2º sorteio:
28 - 35 - 36 - 40 - 43 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 3.046,15
- 4 acertos: 853 apostas ganhadoras, R$ 97,95
- 3 acertos: 14825 apostas ganhadoras, R$ 2,81
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 5.981,54
- 4 acertos: 562 apostas ganhadoras, R$ 148,66
- 3 acertos: 11310 apostas ganhadoras, R$ 3,69
Federal
Resultado do concurso nº 5993, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 012023 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 025817 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 011130 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 044794 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 058695 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3474, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 767.416,72
- 14 acertos: 192 apostas ganhadoras, R$ 2.394,49
- 13 acertos: 7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 88745 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 479031 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2812, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
02 - 06 - 07 - 17 - 20 - 22 - 25 - 32 - 37 - 43 - 49 - 55 - 58 - 71 - 74 - 79 - 81 - 83 - 87 - 95
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 556.785,82
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 31.340,54
- 18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.647,01
- 17 acertos: 318 apostas ganhadoras, R$ 307,98
- 16 acertos: 2240 apostas ganhadoras, R$ 43,72
- 15 acertos: 9136 apostas ganhadoras, R$ 10,72
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 78.351,38
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 278, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
04 - 18 - 36 - 38 - 45 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 125.321,02
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 45 apostas ganhadoras, R$ 4.950,96
- 4 acertos + 2 trevos: 179 apostas ganhadoras, R$ 1.333,55
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2067 apostas ganhadoras, R$ 115,48
- 3 acertos + 2 trevos: 2742 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 21020 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 19851 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 156428 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 147.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6805, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
06 - 16 - 18 - 26 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51
- 3 acertos: 4005 apostas ganhadoras, R$ 106,08
- 2 acertos: 93387 apostas ganhadoras, R$ 4,54
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 735, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
coluna 1: 7
coluna 2: 3
coluna 3: 0
coluna 4: 3
coluna 5: 2
coluna 6: 2
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 4.760,06
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 850,01
- 4 acertos: 320 apostas ganhadoras, R$ 63,75
- 3 acertos: 3036 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00