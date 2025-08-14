Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2846, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
15 - 31 - 36 - 37 - 39 - 49
2º sorteio:
12 - 16 - 30 - 37 - 39 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 7.404,02
- 4 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 150,20
- 3 acertos: 10603 apostas ganhadoras, R$ 3,59
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 9.995,42
- 4 acertos: 563 apostas ganhadoras, R$ 135,26
- 3 acertos: 10446 apostas ganhadoras, R$ 3,64
Federal
Resultado do concurso nº 5991, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 033582 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 086141 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 037449 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 057026 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 087136 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3468, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 274.124,10
- 14 acertos: 353 apostas ganhadoras, R$ 1.163,04
- 13 acertos: 9702 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 103907 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 528537 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- OLINDA/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- EMBU DAS ARTES/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JUNDIAI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2809, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
08 - 17 - 19 - 23 - 25 - 30 - 41 - 48 - 50 - 53 - 65 - 71 - 72 - 75 - 81 - 84 - 88 - 95 - 96 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 66.992,99
- 18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.283,85
- 17 acertos: 442 apostas ganhadoras, R$ 284,18
- 16 acertos: 2562 apostas ganhadoras, R$ 49,02
- 15 acertos: 11195 apostas ganhadoras, R$ 11,22
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 276, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
12 - 16 - 28 - 35 - 39 - 46
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 159.519,26
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 21 apostas ganhadoras, R$ 10.128,21
- 4 acertos + 2 trevos: 148 apostas ganhadoras, R$ 1.539,76
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1632 apostas ganhadoras, R$ 139,63
- 3 acertos + 2 trevos: 2921 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 17997 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 22658 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 140542 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 143.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6799, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
04 - 19 - 32 - 37 - 43
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 5.835,61
- 3 acertos: 3673 apostas ganhadoras, R$ 86,24
- 2 acertos: 83130 apostas ganhadoras, R$ 3,81
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 732, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):
coluna 1: 3
coluna 2: 2
coluna 3: 5
coluna 4: 0
coluna 5: 3
coluna 6: 6
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 17.736,07
- 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 938,41
- 4 acertos: 1486 apostas ganhadoras, R$ 51,15
- 3 acertos: 12814 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00