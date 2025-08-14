Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (11) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2846, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

15 - 31 - 36 - 37 - 39 - 49

2º sorteio:

12 - 16 - 30 - 37 - 39 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 7.404,02

9 apostas ganhadoras, R$ 7.404,02 4 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 150,20

507 apostas ganhadoras, R$ 150,20 3 acertos: 10603 apostas ganhadoras, R$ 3,59

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 9.995,42

6 apostas ganhadoras, R$ 9.995,42 4 acertos: 563 apostas ganhadoras, R$ 135,26

563 apostas ganhadoras, R$ 135,26 3 acertos: 10446 apostas ganhadoras, R$ 3,64

Federal

Resultado do concurso nº 5991, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 033582 - valor do prêmio R$ 500.000,00

033582 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 086141 - valor do prêmio R$ 35.000,00

086141 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 037449 - valor do prêmio R$ 30.000,00

037449 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 057026 - valor do prêmio R$ 25.000,00

057026 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 087136 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3468, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 274.124,10

5 apostas ganhadoras, R$ 274.124,10 14 acertos: 353 apostas ganhadoras, R$ 1.163,04

353 apostas ganhadoras, R$ 1.163,04 13 acertos: 9702 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9702 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 103907 apostas ganhadoras, R$ 14,00

103907 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 528537 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos OLINDA/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos EMBU DAS ARTES/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos JUNDIAI/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2809, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

08 - 17 - 19 - 23 - 25 - 30 - 41 - 48 - 50 - 53 - 65 - 71 - 72 - 75 - 81 - 84 - 88 - 95 - 96 - 99

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 66.992,99

3 apostas ganhadoras, R$ 66.992,99 18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.283,85

55 apostas ganhadoras, R$ 2.283,85 17 acertos: 442 apostas ganhadoras, R$ 284,18

442 apostas ganhadoras, R$ 284,18 16 acertos: 2562 apostas ganhadoras, R$ 49,02

2562 apostas ganhadoras, R$ 49,02 15 acertos: 11195 apostas ganhadoras, R$ 11,22

11195 apostas ganhadoras, R$ 11,22 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 276, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

12 - 16 - 28 - 35 - 39 - 46

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 159.519,26

3 apostas ganhadoras, R$ 159.519,26 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 21 apostas ganhadoras, R$ 10.128,21

21 apostas ganhadoras, R$ 10.128,21 4 acertos + 2 trevos: 148 apostas ganhadoras, R$ 1.539,76

148 apostas ganhadoras, R$ 1.539,76 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1632 apostas ganhadoras, R$ 139,63

1632 apostas ganhadoras, R$ 139,63 3 acertos + 2 trevos: 2921 apostas ganhadoras, R$ 50,00

2921 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 17997 apostas ganhadoras, R$ 24,00

17997 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 22658 apostas ganhadoras, R$ 12,00

22658 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 140542 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 143.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6799, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

04 - 19 - 32 - 37 - 43

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 5.835,61

57 apostas ganhadoras, R$ 5.835,61 3 acertos: 3673 apostas ganhadoras, R$ 86,24

3673 apostas ganhadoras, R$ 86,24 2 acertos: 83130 apostas ganhadoras, R$ 3,81

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 732, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (13):

coluna 1: 3

coluna 2: 2

coluna 3: 5

coluna 4: 0

coluna 5: 3

coluna 6: 6

coluna 7: 9

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 17.736,07

3 apostas ganhadoras, R$ 17.736,07 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 938,41

81 apostas ganhadoras, R$ 938,41 4 acertos: 1486 apostas ganhadoras, R$ 51,15

1486 apostas ganhadoras, R$ 51,15 3 acertos: 12814 apostas ganhadoras, R$ 5,00