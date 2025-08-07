Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2843, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 04 - 11 - 18 - 35 - 46
2º sorteio:
08 - 10 - 25 - 28 - 39 - 43 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 7.174,91
- 4 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 125,18
- 3 acertos: 10924 apostas ganhadoras, R$ 3,00
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 3.228,71
- 4 acertos: 684 apostas ganhadoras, R$ 95,90
- 3 acertos: 11337 apostas ganhadoras, R$ 2,89
Federal
Resultado do concurso nº 5989, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 045122 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 002399 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 035262 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 017544 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 090111 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3462, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
01 - 02 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62
- 14 acertos: 344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70
- 13 acertos: 13050 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 162791 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 920363 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JOINVILLE/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- GUARULHOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2806, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
06 - 12 - 18 - 20 - 24 - 26 - 36 - 38 - 44 - 46 - 61 - 62 - 71 - 81 - 85 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.360.199,89
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 98.028,37
- 18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.311,77
- 17 acertos: 455 apostas ganhadoras, R$ 269,30
- 16 acertos: 2456 apostas ganhadoras, R$ 49,89
- 15 acertos: 12269 apostas ganhadoras, R$ 9,98
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 274, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
01 - 02 - 22 - 24 - 25 - 33
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 23.929,44
- 4 acertos + 2 trevos: 162 apostas ganhadoras, R$ 1.363,50
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2107 apostas ganhadoras, R$ 104,83
- 3 acertos + 2 trevos: 3046 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 20227 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 20707 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 146324 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 140.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6793, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):
29 - 30 - 38 - 39 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28
- 3 acertos: 1823 apostas ganhadoras, R$ 179,62
- 2 acertos: 55397 apostas ganhadoras, R$ 5,91
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00