Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2843, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 04 - 11 - 18 - 35 - 46

2º sorteio:

08 - 10 - 25 - 28 - 39 - 43 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 7.174,91

8 apostas ganhadoras, R$ 7.174,91 4 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 125,18

524 apostas ganhadoras, R$ 125,18 3 acertos: 10924 apostas ganhadoras, R$ 3,00

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 3.228,71

16 apostas ganhadoras, R$ 3.228,71 4 acertos: 684 apostas ganhadoras, R$ 95,90

684 apostas ganhadoras, R$ 95,90 3 acertos: 11337 apostas ganhadoras, R$ 2,89

Federal

Resultado do concurso nº 5989, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 045122 - valor do prêmio R$ 500.000,00

045122 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 002399 - valor do prêmio R$ 35.000,00

002399 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 035262 - valor do prêmio R$ 30.000,00

035262 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 017544 - valor do prêmio R$ 25.000,00

017544 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 090111 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3462, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

01 - 02 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62

4 apostas ganhadoras, R$ 1.117.843,62 14 acertos: 344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70

344 apostas ganhadoras, R$ 1.907,70 13 acertos: 13050 apostas ganhadoras, R$ 35,00

13050 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 162791 apostas ganhadoras, R$ 14,00

162791 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 920363 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos JOINVILLE/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos GUARULHOS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2806, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

06 - 12 - 18 - 20 - 24 - 26 - 36 - 38 - 44 - 46 - 61 - 62 - 71 - 81 - 85 - 90 - 92 - 94 - 95 - 96

Premiação:

20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.360.199,89

1 apostas ganhadoras, R$ 1.360.199,89 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 98.028,37

2 apostas ganhadoras, R$ 98.028,37 18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.311,77

37 apostas ganhadoras, R$ 3.311,77 17 acertos: 455 apostas ganhadoras, R$ 269,30

455 apostas ganhadoras, R$ 269,30 16 acertos: 2456 apostas ganhadoras, R$ 49,89

2456 apostas ganhadoras, R$ 49,89 15 acertos: 12269 apostas ganhadoras, R$ 9,98

12269 apostas ganhadoras, R$ 9,98 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 274, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

01 - 02 - 22 - 24 - 25 - 33

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 23.929,44

28 apostas ganhadoras, R$ 23.929,44 4 acertos + 2 trevos: 162 apostas ganhadoras, R$ 1.363,50

162 apostas ganhadoras, R$ 1.363,50 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2107 apostas ganhadoras, R$ 104,83

2107 apostas ganhadoras, R$ 104,83 3 acertos + 2 trevos: 3046 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3046 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 20227 apostas ganhadoras, R$ 24,00

20227 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 20707 apostas ganhadoras, R$ 12,00

20707 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 146324 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 140.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6793, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (6):

29 - 30 - 38 - 39 - 73

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28

26 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28 3 acertos: 1823 apostas ganhadoras, R$ 179,62

1823 apostas ganhadoras, R$ 179,62 2 acertos: 55397 apostas ganhadoras, R$ 5,91