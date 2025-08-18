Como "O Quatrilho" mudou a rotina de moradores e inspirou pontos turísticos de Gramado

"O Quatrilho" foi adaptado para o cinema na década de 1990. Silvio Avila / Agencia RBS

O lançamento do longa-metragem O Quatrilho no Festival de Cinema de Gramado, em 1995, mudou para sempre a vida dos moradores da pequena Linha Tapera, no interior do município da serra gaúcha. Mesmo alterando nomes de personagens reais, a adaptação do livro de José Clemente Pozenato não deixou dúvidas de que a história se tratava de um caso real ocorrido na virada do Século 20, onde hoje vive a família Grings.

Tamanho foi o impacto que, mesmo 30 anos depois da estreia do filme, o local segue atraindo turistas de todo o Brasil. Denominado "Tour O Quatrilho", o roteiro é operado pela empresa Brocker Turismo.

No último sábado (16), a reportagem de Zero Hora participou do passeio guiado, que contava com dezenas de turistas de Estados do Nordeste e do Sudeste. A atividade começa na Praça das Etnias, no centro de Gramado.

A parada inicial é na casa da família Lazaretti, um pequeno sítio datado de 1880, atualmente administrado pela quarta geração dos Lazaretti. Lá é possível aprender sobre vinicultura e até experimentar uma grappa feita no local.

O primeiro destino não tem ligação direta com os acontecimentos de O Quatrilho, mas ajuda a entender o contexto dos colonos da época. O ponto alto do tour, no entanto, vem logo depois: o Moinho Grings.

O espaço é gerido pela proprietária Marlize Grings. Foram os pais dela que, nos anos 1950, adquiriram a propriedade de Idelfonso Antônio Trentin, filho de Nicodemo Trentin. Nicodemo é o homem que inspirou o personagem Ângelo.

De geração em geração

Durante a visitação, Marlize Grings detalha o funcionamento do moinho e a dinâmica da vida na colônia. Gustavo Merolli / Brocker Turismo / Divulgação

E se até meados da década de 1990 a história de traição envolvendo quatro amigos não passava de mais um causo de interior, a partir da projeção internacional do filme não só se confirmou real, como também uma oportunidade de negócio.

O moinho e a casa originais já não existem mais. No mesmo endereço, as construções atuais foram erguidas pelos primeiros Grings a chegarem ao local. Durante o passeio, Marlize conta, com riqueza de detalhes, a história das gerações que viveram por lá e da colonização italiana.

Seguindo o trajeto de ônibus turístico, ainda é possível ver, pela janela, a sepultura de Nicodemo e Maria Barreta. Já a última parada é no Nonno Giovanni, um restaurante com buffet livre de culinária italiana e espeto corrido.

Outros destaques vão para o gaiteiro que segue todo o trajeto tocando clássicos da música regional para a apreciação dos turistas e para o guia Maurício Casagrande, um apaixonado pela história e descendente vivo de muitos personagens históricos que ele próprio cita durante o percurso.

O tour "O Quatrilho" revela uma população rural viva, que persiste em meio à dinâmica turística da cidade, sem perder suas raízes.

Serviço Tour O Quatrilho