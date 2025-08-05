Festival de Cinema de Gramado divulga a cidade e atrai turistas: "O pilar mais importante que temos"

Festival de Cinema de Gramado está na 53ª edição em 2025. Cleiton Thiele / Divulgação

O Festival de Cinema de Gramado não é o evento que mais atrai pessoas para a cidade da Serra – este posto pertence ao Natal Luz. Mesmo assim, os dias de agosto em que o local se transforma em um enorme tapete vermelho, celebrando a sétima arte, representam o principal expoente para o município.

Ainda que não haja lotação na rede hoteleira no período — para 2025, a expectativa do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur) é de 75% de ocupação, com picos de até 90% —, os turistas ficam por tempo considerável. A média é de 3,3 diárias por pessoa, ao custo aproximado de R$ 530 por noite.

Mas o ponto mais importante envolvendo o Festival de Cinema é a divulgação gerada — apenas em 2024, foram estimados R$ 474 milhões em mídia espontânea, como matérias jornalísticas ou posts em redes sociais de influenciadores sem serem pagos.

O evento conta com os melhores números entre as atividades realizadas na cidade. O Natal Luz de 2024, em comparação, gerou R$ 165 milhões em mídia espontânea. As informações são da Gramadotur, autarquia de turismo e cultura ligada à prefeitura de Gramado e responsável pela organização dos grandes eventos locais.

A grande exposição em meios de comunicação e na internet desperta curiosidade pelo município em pessoas de todo o Brasil, além dos vizinhos que falam espanhol. Essa vitrine é a mais relevante aliada na promoção do turismo na cidade. Não é por menos que Gramado está, frequentemente, na lista dos destinos mais buscados.

— O Festival de Cinema é o primeiro evento de Gramado, o primeiro evento nacional de repercussão internacional. Estamos na 53ª edição e ele acontece de forma ininterrupta, mesmo com dificuldades pontuais em alguns anos. É um palco de resistência. A nossa cidade tem uma dívida de gratidão eterna com o Festival de Cinema. Foi ele que colocou Gramado no mapa do Brasil — detalha Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur.

A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorre de 13 a 23 de agosto.

Gramado tem os seus melhores meses em julho e dezembro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Melhor do que nos últimos anos

Presidente do SindTur, Cláudio Souza conta que a procura por hospedagem vem aumentando durante o festival, e não apenas no último final de semana do evento. Para 2025, ele acredita que a procura vai ser melhor do que nos anos anteriores — principalmente em relação a 2024, quando o aeroporto de Porto Alegre estava fechado por conta da enchente.

Na última sexta-feira (1º), por exemplo, 63% da rede hoteleira — que tem 26 mil vagas — já estava reservada para o período do evento cinematográfico. Além de uma maioria paulista, que representa 28% da ocupação das acomodações, neste ano, destaque para os paraibanos, que ficaram com 11% das vagas. Os gaúchos são 23%.

Há ainda argentinos, uruguaios e paraguaios confirmados para estar na cidade durante a atração, que reunirá celebridades desfilando pelo Palácio dos Festivais e pelas ruas.

— O Festival de Cinema é o pilar mais importante que nós temos. E os hotéis, em Gramado, são preparados para receber todo tipo de público, seja o nacional ou o estrangeiro. Então, nós temos toda uma estrutura para esse atendimento. Os hotéis sabem das peculiaridades de cada evento — afirma Souza.

Proprietário do Gnomo Lanches, na Avenida Borges de Medeiros — a mesma do Palácio dos Festivais —, William Godoy Santos avalia que o evento é um dos mais importantes para os empresários locais. É com ele que a receita que vem de julho, mês das férias e no qual a cidade enche, consegue se manter alta.

— Inclusive, nós mantemos contratada a equipe de julho, que é reforçada, para atendermos ao Festival de Cinema. Em comparação com épocas normais, sem ser julho e dezembro, o evento registra um aumento em torno de 75% na receita. Às vezes, chega a 100% — completa William.

Público do Festival de Cinema de Gramado é formato por cinéfilos e, também, por interessados em baladas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem visita

A presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, explica que o público que frequenta a cidade durante o festival diverge daquele turista dos demais meses — famílias e casais. Na celebração à sétima arte, quem está mais presente são os cinéfilos e os "baladeiros de plantão", que procuram festas com os artistas.

Para o comércio, é o momento de se adaptar para agradar este público e, assim, impulsionar as suas vendas. Na Salamaria & Cutelaria Família Chaulet, que tem uma de suas lojas a 200 metros do palácio, além dos produtos coloniais e artesanais, há outros atrativos.

— Durante o Festival de Cinema, vejo um público mais jovial na cidade. A gente acaba pondo música eletrônica na frente da loja. É uma adequação por contraste, porque são dois perfis totalmente diferentes, produto colonial e artesanal e música eletrônica, mas acabamos vinculando isso. Servimos espumante e vinho. O pessoal acaba aceitando bastante e, automaticamente, ajuda nas vendas — conta o proprietário, Fabio Chaulet.

Para o empreendedor, o festival é um meio de atingir um novo público-alvo, o jovem que, na sua visão, não frequenta tanto a cidade. Além disso, a presença dos artistas enriquece Gramado: