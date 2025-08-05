Comportamento

Fomento ao turismo
Notícia

Festival de Cinema de Gramado divulga a cidade e atrai turistas: "O pilar mais importante que temos"

Mesmo que o tradicional evento não seja o maior em ocupação da rede hoteleira, é o que mais propaga o município da Serra pelo Brasil

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS