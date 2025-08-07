Como funcionará a caução de R$ 82 mil nos vistos dos EUA para alguns países; veja a situação do Brasil

Cobrança de caução para visitar os EUA começa no próximo dia 20 de agosto. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A emissão do visto para entrada nos Estados Unidos ficará mais cara para turistas e visitantes a negócios de determinados países. Isso porque o governo passará a cobrar uma caução de até US$ 15 mil (cerca de R$ 82 mil, na cotação atual) de pessoas vindas de locais com os maiores índices de permanência irregular em solo norte-americano. Caso sejam cumpridas as regras estabelecidas, o valor poderá ser reembolsado.

Trata-se de um programa piloto que será implementado no próximo dia 20 de agosto. Inicialmente, a cobrança valerá apenas para cidadãos do Malaui e da Zâmbia. Ou seja, os brasileiros não estão entre os afetados.

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, o plano ficará em teste por 12 meses. Ao longo desse período, a lista poderá ser alterada e novos países poderão ser anunciados.

Como vai funcionar a cobrança na prática

A partir do dia 20 de agosto, cidadãos dos países inclusos na lista que solicitarem o visto B1 (destinado a não imigrantes que viajam para atividades temporárias de negócios) ou o visto B2 (para viagens de turismo) terão que pagar US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil), US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil) ou US$ 15 mil (cerca de R$ 82 mil).

A quantia será determinada pelos agentes consulares no momento da entrevista. O solicitante também deverá preencher o chamado Formulário I-352, do Departamento de Segurança Interna, concordando com os termos da caução. Na sequência, receberá um link para efetuar o pagamento via Pay.gov — portal oficial de pagamentos online do governo norte-americano.

Os Estados Unidos reforçam que a caução não garante a emissão do visto.

Valor poderá ser devolvido

O valor total do pagamento poderá ser devolvido ao visitante caso cumpra todos os termos do visto de não imigrante. O dinheiro será repassado automaticamente nas seguintes circunstâncias:

Se o titular do visto deixar os Estados Unidos antes ou na data exata em que está autorizado a permanecer no país

Se o titular do visto não viajar para os Estados Unidos antes do vencimento do documento

Se o titular do visto solicitar e tiver a admissão negada no ponto de entrada

Pagamentos efetuados sem orientação oficial não serão reembolsados.

Outra exigência

Outra obrigatoriedade estabelecida pela nova regra é que os viajantes que pagarem a caução só poderão chegar e partir dos Estados Unidos por pontos determinados:

Aeroporto Internacional de Boston Logan (BOS), da cidade de Boston

Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), de Nova York

Aeroporto Internacional Washington Dulles (IAD), de Washington, DC

O não cumprimento dessa condição poderá resultar no impedimento da entrada no país.

Por que Malaui e Zâmbia foram selecionados

A ideia do governo norte-americano é impor a obrigação a países cujos cidadãos têm taxas historicamente altas de permanência para evitar que os visitantes fiquem no país além do prazo permitido. Para a determinação da nova medida, foram utilizados como base dados da edição mais recente do Relatório de Estadia Excessiva do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês), publicada em 5 de agosto de 2024.

Malaui e Zâmbia sofrerão a exigência por conta dos índices de permanência irregular de 14,32% e 11,11%, respectivamente. A estrutura do programa estabelece outros parâmetros, que sugerem que mais países poderão ser incluídos em breve. São alvos da medida:

Cidadãos de países que têm informações de triagem e verificação de processos de imigração consideradas deficientes pelos EUA

Cidadãos de países que oferecem Cidadania por Investimento (CBI, na sigla em inglês) sem requisito de residência

Como fica a concessão de visto para os brasileiros

Neste momento, o Brasil está fora da nova exigência. Caso venha a ser incluído, o aviso será dado com 15 dias de antecedência.

Sendo assim, o processo de emissão de vistos para turistas e viajantes a negócios brasileiros não foi alterado. Atualmente, os interessados em emitir ou renovar um visto de não imigrante já têm que desembolsar uma taxa, com valores de acordo com o tipo. Esse pagamento é obrigatório, independentemente de o visitante ter a documentação aprovada ou reprovada.