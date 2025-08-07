Comportamento

Turismo e negócios
Notícia

Como funcionará a caução de R$ 82 mil nos vistos dos EUA para alguns países; veja a situação do Brasil

Programa piloto impõe novas obrigações a cidadãos de locais com taxas historicamente altas de permanência irregular em solo norte-americano

Zero Hora

