Como especialistas de diferentes áreas avaliam o projeto de lei contra a adultização, aprovado na Câmara

Projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados tem como objetivo proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Tomasz / stock.adobe.com

Aprovado na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira (20), o projeto de lei (PL) 2.628/2022 — conhecido como "ECA Digital" ou "PL contra a adultização de crianças" — tem como objetivo proteger crianças e adolescentes e prevenir crimes contra eles no ambiente virtual. Para isso, regulamenta a atuação de plataformas digitais, impondo regras de transparência, moderação de conteúdo e responsabilização.

O texto, que agora retorna ao Senado para nova votação devido às mudanças feitas pela Câmara, levou em consideração múltiplas perspectivas.

Ao longo de três audiências públicas, a Comissão de Comunicação ouviu autoridades e especialistas em proteção da infância e adolescência, proteção de dados, direito do consumidor, saúde mental e aspectos técnicos de arquitetura de plataformas. Representantes de empresas do setor também se manifestaram sobre o PL.

Construção coletiva

O gerente de Relações Governamentais do Instituto Alana (entidade de defesa da criança e do adolescente) Renato Godoy, que acompanhou o projeto desde as audiências públicas à votação, elogia o texto aprovado pela Câmara, que considera "uma conquista da sociedade civil brasileira":

— O PL é uma construção de diversas organizações, da sociedade com o parlamento. Contou com a colaboração, o aprimoramento e as adequações sugeridas por todos os campos da sociedade, incluindo as próprias empresas, que são citadas como proponentes de alterações de emendas.

Na visão de Godoy, o texto aprovado traz um extenso rol de proteção a crianças e adolescentes e é uma resposta "madura e sólida" à sociedade brasileira.

— O PL teve amplo apoio da Câmara dos Deputados. A gente sabe como é difícil, em um momento como o atual, ter consensos sobre determinados assuntos, e felizmente a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital foi um consenso, com poucos parlamentares manifestando seus votos contrários — afirma o especialista.

Em seu entendimento, as regras que devem ser estabelecidas pela lei são factíveis e inspiradas nas melhores práticas internacionais. Ele também ressalta que muitas das regras já são operadas em outros países.

Responsabilidade pelas crianças

A adoção de mecanismos de monitoramento e fiscalização parental está entre as medidas apresentadas pelo PL. Para a psicóloga especialista em infância e adolescência Laura Mirapalhete Graña, esse é um recurso importante, pois traz mais assistência às famílias para cuidar das crianças no ambiente digital:

— Uma criança sozinha na internet é como uma criança sozinha na rua. Está exposta a sofrer assédio, exploração sexual, aliciamento sexual por adultos, cyberbullying, incentivo à automutilação, até aliciamento a organizações criminosas em alguns contextos. Uma criança não é responsabilidade só da família: é da família, da sociedade e do Estado.

Leia Mais Alerta perturbador aos pais sobre o risco da exposição online de crianças exige resposta dos legisladores

"Árbitros da verdade"

O debate em torno do ECA Digital reflete um dilema global sobre como proteger crianças e adolescentes na internet, equilibrando a responsabilização das plataformas digitais e liberdade de expressão. O advogado especialista em direito digital e cibersegurança Alexander Coelho alerta:

— O risco é transferir para as empresas privadas o papel que seria do Judiciário. Por medo de serem punidas, elas vão atuar como "árbitros da verdade", entre aspas, sem o devido processo legal.

Conforme o especialista, a responsabilização deve vir sempre depois de um possível abuso, e não de forma preventiva. A situação também foi apontada por participantes das audiências públicas, como Jamil Assis, diretor de Relações Institucionais do Instituto Sivis, e Roberta Jacarandá, representante do Conselho Digital.