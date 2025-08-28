Com 3º menor crescimento do Brasil, RS se aproxima de pico populacional e mantém 11,2 milhões de habitantes, diz IBGE

Porto Alegre tem 1.388.794 habitantes; é a 12ª maior capital brasileira. André Ávila / Agencia RBS

A população do Rio Grande do Sul é estimada em 11.233.263 de habitantes, segundo novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). Na atualização anterior, de 2024, o estado somava 11.229.915. O aumento foi de 3.348 pessoas no período.

Foi o terceiro menor crescimento populacional entre os Estados, com 0,03%, superando apenas por Rio de Janeiro e Alagoas, ambos com 0,02%.

O RS está próximo do seu pico populacional. Em seguida, será registrado o chamado ponto de inflexão, que é quando a população deixa de crescer e começa a encolher. A expectativa é que o número diminua até chegar em 9.102.614 habitantes, em 2070.

Apesar de registrar, um dos menores crescimentos populacionais (0,03%), o Rio Grande do Sul ainda é o sexto maior Estado do Brasil em população, ficando atrás de Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

No Brasil, são 213.421.037 de habitantes, conforme a estimativa. O número considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.

Porto Alegre

A capital gaúcha apresentou redução populacional de 528 habitantes (-0,04%) em comparação com o patamar anterior. Porto Alegre é a 12ª das 27 capitais com a maior população, totalizando 1.388.794 habitantes.