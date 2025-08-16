Comportamento

Bebê que nasceu em parada de ônibus de Novo Hamburgo precisa de leito em hospital de Porto Alegre

Recém-nascida está internada no município do Vale do Sinos, mas precisa de transferência para instituição com capacidade para casos de alta complexidade. Prefeitura da Capital disse que não há previsão para a ação

Isadora Garcia

Trends

Lisielle Zanchettin

