Bebê que nasceu em parada de ônibus de Novo Hamburgo precisa de leito em hospital de Porto Alegre

A família da bebê que nasceu na terça-feira (12) em uma parada de ônibus em frente a um hospital de Novo Hamburgo precisa de ajuda. Segundo os pais de Alice Moraes Santana, os rins e o pulmão da menina começaram a ficar fracos.

— Começou a partir de ontem (quinta-feira, dia 14) de noite. As médicas falaram que chegou a dar até uma parada cardiorrespiratória nela. Ela estava ganhando peso, engordando, simplesmente do nada aconteceu isso — relata o pai da bebê, Eder Barbosa Santana, 36 anos, destacando que o caso é "gravíssimo" e urgente.

A menina nasceu com pouco mais de 1,5 quilos e 41 centímetros, após 37 semanas de gestação e foi levada para uma unidade neonatal para ganhar peso.

De acordo com o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da instituição não está lotada no momento, porém não dispõe do tratamento necessário, que é de alta complexidade.

Ainda conforme o hospital, o caso foi colocado na fila do sistema de regulação de internações hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Nosso papel é cobrar do Estado uma vaga para os pacientes do Gerint (sistema de gerenciamento de internações hospitalares) e isso é feito todos os dias", reforça a instituição. "Não temos como enviar paciente sem ter um aceite de um hospital que tenha o tratamento e leito disponíveis", complementa.

Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) afirma que o caso está sob regulação do município de Porto Alegre e deverá ser atendido em um hospital da Capital.

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS) informou que o caso foi encaminhado ao município na manhã desta sexta-feira (15). Devido à lotação do sistema hospitalar, ainda não há previsão para transferência.

Carla Moraes de Oliveira, 30 anos, deu luz à menina momentos antes da família conseguir entrar pela porta do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Ela contou a Zero Hora na terça-feira (12) que o momento foi um misto de nervosismo, susto, pavor e emoção:

— Eu não consegui mais dar nenhum passo. E ela nasceu ali. Meu filho estava junto, coitadinho, porque ele vai na escola de tarde, e estava apavorado. Mas, graças a Deus, meu marido saiu correndo e logo já vieram os médicos, os enfermeiros, tudo.

