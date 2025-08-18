Comportamento

Luta pela vida
Notícia

Bebê que nasceu em parada de ônibus de Novo Hamburgo está em estado grave na UTI 

Recém-nascida sofreu uma parada cardiorrespiratória e não pode ser transferida a outro hospital devido à gravidade do caso. A mãe da menina também está internada

Lisielle Zanchettin

