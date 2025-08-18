Bebê que nasceu em parada de ônibus de Novo Hamburgo está em estado grave na UTI 

A mãe, Carla, e a menina Alice, internadas e recebendo os primeiros cuidados logo após o parto na rua. Hospital Municipal de Novo Hamburgo / Divulgação

Com apenas seis dias de vida, Alice Moraes Santana luta pela vida. A menina, que nasceu na última terça-feira (12) em uma parada de ônibus em frente ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição.

Segundo o pai da bebê, Eder Barbosa Santana, 36 anos, Alice sofreu uma parada cardiorrespiratória na sexta-feira (15) e desde então, está com os rins e pulmões fracos. Na ocasião, foi solicitada a transferência da menina para um hospital de alta complexidade de Porto Alegre.

O processo, no entanto, foi suspenso devido ao quadro de Alice. O estado de saúde é considerado grave, mas estável. Conforme o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, ela "não está em condições de transferência devido à gravidade do caso".

A mãe da menina, Carla Moraes de Oliveira, 30 anos, também está internada por conta de uma infecção no útero. Ela passa por exames e o quadro é considerado estável.

Segundo familiares, Carla precisa de doações de sangue. O pedido é para todos os tipos sanguíneos. As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h30min às 12h, mediante agendamento no hospital.

Relembre

Carla deu luz à menina momentos antes da família conseguir entrar pela porta do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Ela contou a Zero Hora na terça-feira (12) que o momento foi um misto de nervosismo, susto, pavor e emoção:

Leia Mais UTI do Hospital de Novo Hamburgo é reaberta após 13 dias fechada por infecção de superbactéria

— Eu não consegui mais dar nenhum passo. E ela nasceu ali. Meu filho estava junto, coitadinho, porque ele vai na escola de tarde, e estava apavorado. Mas, graças a Deus, meu marido saiu correndo e logo já vieram os médicos, os enfermeiros, tudo.