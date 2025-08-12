Bebê nasce em parada de ônibus na frente de hospital em Novo Hamburgo: "Não consegui mais dar nenhum passo", diz mãe

A mãe, Carla, e a menina já dentro do hospital. Hospital Municipal de Novo Hamburgo / Divulgação

Não era em uma parada de ônibus que a família esperava trazer a filha ao mundo, mas a bebê pediu passagem naquele momento e não teve jeito. A pequena Alice Moraes Santana nasceu em frente ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo, antes da família conseguir entrar no local, às 11h11min desta terça-feira (12).

Segundo a mãe, Carla Moraes de Oliveira, 30 anos, o momento foi um misto de nervosismo, susto, pavor e emoção:

— Eu não consegui mais dar nenhum passo. E ela nasceu ali. Meu filho estava junto, coitadinho, porque ele vai na escola de tarde, e estava apavorado. Mas, graças a Deus, meu marido saiu correndo e logo já vieram os médicos, os enfermeiros, tudo.

O pai, Eder Barbosa Santana, 36, foi quem puxou a bebê. Segundo ele, um médico conseguiu chegar correndo e pôde acompanhá-lo ao lado.

— Na hora, eu nem pensei. Só chorava. Só chorava. Foi muito emocionante — destaca Eder.

Minutos antes

Eder conta que, pela manhã, recebeu uma ligação da empresa informando que a esposa tinha entrado em contato. Ela queria avisar que estava com dores.

Ele pediu, então, um carro por aplicativo — que, por sorte, estava em frente à empresa — e foi à casa da família, no bairro Santo Afonso. As dores, na verdade, eram contrações. Eder pegou o necessário e chamou novamente um carro por aplicativo — que, mais uma vez, por sorte, estava perto.

Quando ele, a esposa e o filho de nove anos desembarcaram no hospital, dirigiram-se a uma das portas onde Eder lembrava que ficava o setor responsável. No entanto, ao entrar, descobriram que era em uma outra recepção.

Eles caminharam alguns passos, quando as contrações aumentaram. Eder conta que foi buscar uma cadeira de rodas para a esposa, mas, quando voltou, ela já estava prestes a ganhar a bebê.

— Vou confessar que eu tenho medo de sangue (risos). Pela lógica, eu desmaiaria se eu tivesse visto sangue. Mas ali, acho que a emoção foi maior, o sentimento de ser o filho. Então, realmente, nem passou pela minha cabeça a sensação de querer desmaiar por ver sangue (risos) — explica.

A mãe diz que as dores se intensificaram rapidamente:

— Não deu tempo realmente, mais um pouco talvez eu ganharia no Uber ou até em casa.

O nascimento de Alice

A pequena Alice nasceu com pouco mais de 1,5 kg e 41 centímetros, após 37 semanas de gestação.

Mãe e filha foram levadas para dentro do hospital para o pós-parto.