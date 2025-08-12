Comportamento

Vale do Sinos
Notícia

Bebê nasce em parada de ônibus na frente de hospital em Novo Hamburgo: "Não consegui mais dar nenhum passo", diz mãe

A pequena Alice Moraes Santana nasceu na manhã desta terça-feira, com pouco mais de 1,5 kg e 41 centímetros

Isadora Garcia

Trends

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS