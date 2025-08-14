Comportamento

Tendência inusitada
Notícia

Adultos usando chupetas, mamadeiras e linguagem infantil: saiba o que é o comportamento "age regression"

Vídeos mostram conexão entre o uso do acessório e a prática conhecida como "regressão de idade", associada à sensação de segurança

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS