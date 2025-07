Se o xixi é na rua, não tem jeito! Frio intenso muda a rotina de quem precisa passear com pets; assista

A agenda rígida que ambos seguiam até meados do outono precisou ser flexibilizada com a chegada de recorrentes ondas de frio ao Estado.

No dia em que 26 cidades gaúchas registraram temperaturas abaixo de zero , a reportagem de GZH acompanhou um pouco da rotina de Elisabeth e Billy, moradores da zona sul de Porto Alegre.

— Além dele, eu também me cuido bastante, porque o inverno é muito rigoroso para todos nós. O último horário em que tenho saído com ele é às cinco da tarde, porque depois já está muito frio. Quando está chovendo, eu não saio. Não adianta cuidar só dele e não de mim. Um depende do outro — diz Elisabeth, enquanto caminha pelo jardim do condomínio.