Do pincel à cerâmica: como a arte pode ajudar no combate à ansiedade e na criação de conexões

Em um mundo cada vez mais conectado e acelerado, hobbies artísticos surgem como poderosos aliados, oferecendo refúgio criativo e até terapêutico para a mente. Seja manuseando a argila na cerâmica, deslizando pincéis sobre uma tela ou traçando linhas em um desenho, o contato com a arte contribuem como apoio emocional e no autoconhecimento .

Se expressar pode ajudar no autodescobrimento. Zaliana Sanfelice, professora e aluna de aulas de cerâmica, compartilha como o hobby a "salvou" após a saída do filho de casa.

— Eu estava num momento bem difícil comigo mesma, essa coisa de me buscar. Quem é a Zaliana agora? Eu acho que a cerâmica me salvou nesse sentido, me deu um poder me enxergar e ver o que realmente eu gosto — relata.