Cidadania italiana: Corte Constitucional da Itália decide que não há limite geracional para pedidos feitos antes de nova lei

A Corte Constitucional da Itália publicou nesta quinta-feira (31) uma decisão que reafirma o direito ao reconhecimento da cidadania italiana sem limite geracional para pedidos feitos antes da entrada em vigor da Lei nº 36/2025. A norma, fruto do decreto de 27 de março, passou a restringir o reconhecimento da cidadania a apenas duas gerações. As informações são do Estadão .

A Corte Constitucional, instância máxima da Itália em matéria de direito constitucional, é responsável por avaliar a conformidade das leis com a Constituição do país. A decisão foi emitida em resposta a questionamentos feitos pelos tribunais de Milão, Florença, Roma e Bolonha, que buscavam uma definição sobre a possibilidade de impor um limite geracional à cidadania por descendência.

No entanto, a Corte considerou as alegações improcedentes. Segundo os magistrados, a legislação vigente à época dos pedidos não previa tais limitações, e qualquer mudança nesse sentido deveria partir do Parlamento, e não do Judiciário.