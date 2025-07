Capão da Canoa proíbe trânsito de veículos em trecho da Beira-Mar aos domingos

A circulação de veículos em parte da Avenida Beira-Mar , em Capão da Canoa , será proibida aos domingos durante a baixa temporada. A medida começa a valer no domingo (13) e abrange o trecho entre a Rua Maranguab e a Avenida Rudá, no sentido Xangri-Lá-Torres. O bloqueio será realizado das 6h às 20h .

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é criar um espaço seguro e livre de carros para atividades como caminhada, corrida, ciclismo e lazer ao ar livre. A iniciativa não será aplicada em dias de chuva — nesses casos, o tráfego seguirá normalmente.

A Secretaria de Trânsito do município informou que toda a via foi sinalizada para orientar motoristas e garantir a segurança dos pedestres. Como a ação deve ocorrer apenas durante o período de baixa temporada, o fluxo de veículos na avenida será retomado normalmente no verão, a fim de evitar congestionamento e falta de estacionamento na região.