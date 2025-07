Hot yoga é praticado em ambiente aquecido e controlado. Renan Mattos / Agencia RBS

Ambiente aquecido a 40°C e uma sequência de movimentos que exige atenção, equilíbrio e controle da respiração e da mente. Essa é a proposta do hot yoga, prática que tem ganhado espaço em estúdios pelo Brasil e promete aumento da flexibilidade e até melhora na concentração.

A principal diferença em relação à yoga tradicional está na temperatura. As aulas são realizadas em um ambiente com calor controlado, o que intensifica a prática, potencializa os efeitos dos exercícios e trabalha a força isométrica do corpo.

Segundo Izabella Pohl Gerace Boettcher, sócia do Vidya, estúdio especializado em hot yoga em Porto Alegre, por conta do calor, o corpo fica mais flexível, o que facilita o alongamento, além de desafiar corpo e mente.

— Costumo dizer que é como uma sauna em movimento, mas com todo o significado da yoga. No hot yoga, é impossível pensar em outra coisa, e a prática te convida a desacelerar. No meio desse mundo movimentado, o público busca essa prática de presença — afirma.

Conexão com o corpo

Quem frequenta as aulas confirma esse bem-estar. A influenciadora digital Vanessa Lemos Silveira Martins, 32 anos, relata as mudanças que pôde perceber no corpo.

— Já na primeira aula de hot yoga, me senti muito conectada com meu corpo e comigo mesma. Meu corpo sempre foi muito travado, tenso, sem flexibilidade, e isso sempre me incomodou. Senti muita diferença já neste primeiro mês e cada vez melhorando mais nesses aspectos — diz.

Cuidados necessários

De acordo com a médica esportiva Sohalia Younes, a alta temperatura provoca alterações fisiológicas no corpo, como o aumento da frequência cardíaca e vasodilatação. Essas reações estimulam o sistema cardiovascular, gerando um aumento do gasto calórico, e podem contribuir para o controle do peso. Mas a médica alerta:

— A vasodilatação reduz a pressão arterial, e a hipotensão, além de ser sintomática, pode gerar uma síncope, que é o desmaio. Então, há pessoas que precisam realizar uma consulta médica para avaliar se estão aptas ou não a praticar hot yoga. É o caso de quem tem histórico de hipotensão; gestantes, por uma redução da resistência vascular periférica; idosos, que já têm um índice de água corporal menor; e pessoas que têm alguma doença cardiovascular conhecida, por exemplo.