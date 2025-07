Apostador do RS que faturou R$ 45,1 milhões na Mega-Sena já se apresentou para retirar o prêmio, afirma Caixa

Júlio de Castilhos conta com apenas uma casa lotérica na cidade. Aposta foi feita pela internet.

O castilhense que faturou R$ 45,1 milhões no sorteio da Mega-Sena da última terça-feira (15) já se apresentou para retirar o prêmio.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o vencedor é morador de Júlio de Castilhos, na região central do Rio Grande do Sul, e garantiu o valor milionário com uma aposta simples feita pela internet, ao custo de apenas R$ 6.