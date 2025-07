Aposta feita em Júlio de Castilhos leva sozinha R$ 45 milhões, e cidade tenta descobrir quem é o novo milionário

Embora a aposta tenha sido feita online, a única casa lotérica da cidade teve bastante movimento. Tayline Manganeli / Agência RBS

Não se fala em outra coisa em Júlio de Castilhos nesta quarta-feira (16). O pequeno município da região central do Estado está mobilizado para descobrir quem é a pessoa que levou, sozinha, o prêmio de R$ 45 milhões da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (15).

A aposta foi simples – sem bolão – e feita pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. Segundo a instituição, a chance de acertar com este tipo de jogo é de uma em 50 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03, 09, 15, 27, 39 e 59.

“Esperamos que a sorte esteja aqui”

A notícia da aposta tomou conta de Júlio de Castilhos nesta quarta-feira. Desde as primeiras horas do dia, o assunto dominou as conversas em postos de combustíveis, lojas, mercados e outros estabelecimentos pelo centro da cidade.

Embora a aposta tenha sido feita online, o movimento na única casa lotérica do município aumentou consideravelmente pela manhã. Vladimir Costa, proprietário do estabelecimento na Rua Barão do Rio Branco, passou o dia respondendo à mesma pergunta inúmeras vezes:

— É verdade mesmo que é uma aposta daqui?

O município já teve, pelo menos, três apostas milionárias ganhadoras, em anos distintos, pela casa lotérica.

— Tem gente vindo aqui só para perguntar se sabemos quem ganhou ou se já tivemos ganhadores antes. O clima é de festa, mas também de muita curiosidade. Esperamos mesmo que a sorte esteja aqui — declarou Costa.

Município já teve três apostas milionárias ganhadoras, em anos distintos, pela casa lotérica. Tayline Manganeli / Agência RBS

A notícia da aposta vencedora da Mega-Sena chega, coincidentemente, um dia após o aniversário de Júlio de Castilhos, que completou 134 anos de emancipação política na segunda-feira (14). Um verdadeiro “presente” para um dos seus moradores.

— Ontem nós ouvimos uns estouros, de foguete, e depois durante a noite, parecia uma comemoração. Foi para o lado da Vila Santa Júlia. Temos certeza que é de lá — relatou uma moradora, que não quis se identificar.