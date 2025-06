Viamão é a cidade mais umbandista, candomblecista e batuqueira do país

Viamão tem monumentos inspirados no famoso Dique do Tororó, de Salvador. Setur Viamão / Divulgação

Estado com a maior proporção de praticantes de religiões de matriz africana do país, o Rio Grande do Sul também abriga a cidade mais umbandista, candomblecista e batuqueira do Brasil. Trata-se de Viamão, na Região Metropolitana, que neste ano inaugurou um ponto turístico dedicado aos orixás.

O dado é do Censo 2022, que teve as informações sobre religião divulgadas pelo IBGE nesta sexta-feira (6). As análises de cunho religioso foram feitas com pessoas de 10 anos ou mais.

Em Viamão, 9,32% da população nesta faixa etária declarou praticar alguma religião de matriz africana. O termo incorpora a umbanda, o candomblé e outras vertentes regionais, a exemplo do batuque gaúcho.

O percentual viamonense é o maior registrado entre as cidades brasileiras, o que coloca o município gaúcho no topo do ranking de maiores proporções de seguidores do culto aos orixás. Em 2010, o posto era ocupado por Cidreira, no Litoral Norte.

No recorte nacional, a proporção de seguidores das religiosidades afro é de apenas 1%. Já no Rio Grande do Sul, o percentual chega a 3,2%, o que faz do RS a unidade federativa mais adepta às religiões de matriz africana do país.

Conforme levantamento do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul (CPTERGS), o RS tem cerca de 65 mil centros de matriz africana, espalhados por todas as regiões. Isso explica o grande número de municípios gaúchos que ostentam as maiores taxas de umbandistas, candomblecistas e batuqueiros do país.

Na lista das 10 cidades brasileiras com maior proporção de praticantes de religiões de matriz africana, nove estão no RS. Já na lista dos 20 municípios que mais cultuam os orixás, 18 são gaúchos:

Viamão (RS) - 9,32% Cidreira (RS) - 9,30% Rio Grande (RS) - 9,28% Alvorada (RS) - 8,99% Mongaguá (SP) - 8,85% Bagé (RS) - 7,28% Pelotas (RS) - 7,00% Capão do Leão (RS) - 6,96% Balneário Pinhal (RS) - 6,87% Santa Vitória do Palmar (RS) - 6,81% Piratini (RS) - 6,76% Guaíba (RS) - 6,38% Porto Alegre (RS) - 6,36% Itaparica (BA) - 6,27% Jaguarão (RS) - 6,11% Charqueadas (RS) - 5,81% Pedro Osório (RS) - 5,70% Canoas (RS) - 5,48% Rosário do Sul (RS) - 5,25% Palmares do Sul (RS) - 5,23%

Porto Alegre lidera em números absolutos

Na análise absoluta — ou seja, sem proporcionar os números com a população —, Porto Alegre é a terceira cidade com a maior quantidade de praticantes de religiões de matriz africana do país: 75 mil pessoas.

A capital gaúcha só fica atrás de São Paulo, com cerca de 233 mil, e Rio de Janeiro, com aproximadamente 196 mil. Em quarto lugar, depois de Porto Alegre, aparece Salvador, que tem quase 60 mil pessoas que praticam o culto aos orixás.

Outras religiões

Os dados do Censo 2022 também mostram que os católicos são 60,6% dos moradores do RS, seguidos pelos evangélicos, com 21,4%. Já os espíritas somam 2,9%. Praticantes de outras religiões formam 3% e os que declaram não ter religião, 8,8%.