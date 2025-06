Arraial gaúcho: com direito a cerveja com paçoca, confira as festas juninas de Porto Alegre deste fim de semana

Edição de 2025 do Arraial do Vila Flores será a 12ª já realizada. Ricardo Ara / Vila Flores / Divulgação

Junho chega trazendo o clima de quentão no copo, cartas de amor via correio elegante e "pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô" como trilha sonora. É mês de São João e, em Porto Alegre, estabelecimentos e instituições de diferentes regiões aproveitam a celebração.

Além das opções em lugares fechados (confira a lista abaixo), há aquelas que ocorrem em espaços públicos, como ruas, praças e parques.

Até esta sexta-feira (6), o escritório de eventos da prefeitura da Capital já havia recebido pelo menos 40 pedidos para festas deste tipo a serem realizadas entre junho e julho, espalhadas por 20 bairros da cidade.

É o caso, por exemplo, da Festa de São João da Praça Brigadeiro Sampaio, do Arraiá da Redenção, do Arraial Andradas e da Festa Julina IAPI. Os pedidos estão em processo de avaliação, segundo a prefeitura.

Zero Hora traz abaixo algumas opções de arraiais para este fim de semana e para o mês. A lista segue em atualização.

Festas Juninas em Porto Alegre

Arraial do Vila Flores

Bandeirinhas coloridas devem decorar o pátio do Centro Cultural Vila Flores, na Zona Norte, neste fim de semana. A programação trará shows de forró da banda Chinelo e Meia, do Trio Cazumbá e da Baião de Cordel, além de casamento caipira, quadrilha, correio elegante, oficina de lanternas juninas, pinturas de rosto, contação de história, roda de capoeira e feira gastronômica.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente via plataforma Sympla. As modalidades são: ingresso inteiro (R$40), ingresso solidário com doação de um quilo de alimento (R$25) e meia-entrada para crianças a partir de oito anos, estudantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas cadastradas no programa ID Jovem, pessoas trans, professores, doadores regulares de sangue e moradores do bairro Floresta, com comprovação (R$20). Crianças de até sete anos têm entrada gratuita.

Quando? Sábado (7), das 14h às 22h, e domingo (8), das 14h às 20h

Sábado (7), das 14h às 22h, e domingo (8), das 14h às 20h Onde? Centro Cultural Vila Flores (Rua São Carlos, 753, bairro Floresta)

Centro Cultural Vila Flores (Rua São Carlos, 753, bairro Floresta) Importante! O evento deve ocorrer mesmo em caso de chuva

O evento deve ocorrer mesmo em caso de chuva Para mais informações, acesse: instagram.com/vilaflorespoa

Arraiá do Fuga

Também no Quarto Distrito, o Fuga Bar é um dos estabelecimentos que entrará no clima de São João. Neste sábado (7), a partir das 18h, haverá um arraial, com direito a pipoca e quentão no cardápio. Para os apaixonados, terá correio elegante e, para os aventureiros, touro mecânico. O forró ficará a cargo dos grupos Baião de Cordel, Maria Bonita e Andanças. O ingresso custa R$ 30 e pode ser adquirido antecipadamente via plataforma Sympla.

Quando? Sábado (7), a partir das 18h

Sábado (7), a partir das 18h Onde? Fuga Bar (Rua Álvaro Chaves, 91, bairro Floresta)

Fuga Bar (Rua Álvaro Chaves, 91, bairro Floresta) Para mais informações, acesse: instagram.com/fugabar

Feira Junina no Artsy

Na Cidade Baixa, será possível aproveitar uma feira junina no Artsy neste sábado (7). O evento contará com mais de 20 expositores, além do forró na voz da dupla Cibele e Felipe.

No local, também há operações de gastronomia, bebidas e serviços. Nos cardápios, o quentão terá presença confirmada. A entrada é gratuita, com produtos tendo custos próprios.

Quando? Sábado (7), a partir das 14h

Sábado (7), a partir das 14h Onde? Artsy (Rua General Lima e Silva, 594, bairro Cidade Baixa)

Artsy (Rua General Lima e Silva, 594, bairro Cidade Baixa) Para mais informações, acesse: instagram.com/artsypoa

Saparraial GRLZ

Também no dia 7 e na Cidade Baixa, ocorre a festa junina da GRLZ, com direito a barraca do beijo, pescaria, quentão e quadrilha com casamento na roça. A festa é aberta para todos os públicos, mas especialmente pensada para mulheres e aliados da causa LGBT+. A trilha sonora será variada, incluindo pop e funk. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente via Sympla, a partir de R$ 30.

Quando? 7 de junho (sábado), a partir das 16h

7 de junho (sábado), a partir das 16h Onde? Bronze Coffee e Bar (Rua José do Patrocínio, 632, bairro Cidade Baixa)

Bronze Coffee e Bar (Rua José do Patrocínio, 632, bairro Cidade Baixa) Para mais informações, acesse: instagram.com/grlzpoa

Festa Junina do Jardim

O Jardim São Geraldo, no Quarto Distrito, será tomado pelo clima junino no domingo (8), das 14h às 21h, e promete muito forró e alegria. A festa contará com feira de artesanato e brincadeiras de pescaria, argolas e boliche, além de flash tattoo para quem quiser fazer uma nova arte na pele. O show ficará a cargo do cantor nordestino Zé Ramos, a partir das 18h. No cardápio, entre as opções, haverá quentão e pinhão. A entrada é gratuita.

Quando? Domingo (8), das 14h às 21h

Domingo (8), das 14h às 21h Onde? Jardim São Geraldo (Rua Moura Azevedo, 182, bairro São Geraldo)

Jardim São Geraldo (Rua Moura Azevedo, 182, bairro São Geraldo) Importante! Em caso de chuva, o evento será adiado

Em caso de chuva, o evento será adiado Para mais informações, acesse: instagram.com/jardimsaogeraldo

Meu Querido São João - Alceu Valença

Cantor pernambucano volta a Porto Alegre neste mês. Camila Hermes / Agencia RBS

Para quem quer aproveitar um show no clima de São João, Alceu Valença sobe ao palco no dia 13 de junho, no Auditório Araújo Vianna, com um repertório repleto de xotes, forrós e baiões.

A apresentação trará canções que remetem às origens do cantor pernambucano. Meu Querido São João (tema do filme A Luneta do Tempo, escrito e dirigido pelo artista) e Pagode Russo (de Luiz Gonzaga e João Silva) são algumas das novidades do concerto, que conta também com releitura de hits como Coração Bobo, Anunciação, Tropicana e Táxi Lunar.

Os ingressos partem de R$ 220 (exceto os com descontos) e podem ser adquiridos via Sympla, na bilheteria oficial (Loja Planeta Surf Bourbon Wallig — Avenida Assis Brasil, 2611 — das 10h às 22h) e na bilheteria do Araújo Vianna (aberta somente nos dias de evento, duas horas antes do início de cada show).

Quando? 13 de junho, às 21h (a casa abre às 19h30min)

13 de junho, às 21h (a casa abre às 19h30min) Onde? Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685, bairro Farroupilha)

Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685, bairro Farroupilha) Importante! Classificação: 16 anos

Classificação: 16 anos Para mais informações, acesse: instagram.com/araujoviannaoficial

Festa Junina do Céu

Para quem quer aproveitar a festa na Cidade Baixa, o Céu Bar e Arte é uma opção. O local já deu a letra: prepare o look xadrez, capriche no bigodinho e ensaie os passos de quadrilha. A festa do Céu ocorre em 14 de junho, das 17h à 1h, e promete ter bandeirinhas balançando e forró e pagode para animar o pessoal.

No cardápio, o quentão e, entre as atrações, um touro mecânico. Os ingressos estão disponíveis, na plataforma Zig, por R$ 10.

Quando? 14 de junho, das 17h à 1h

14 de junho, das 17h à 1h Onde? Céu Bar e Arte (Rua General Lima e Silva, 1487, bairro Cidade Baixa)

Céu Bar e Arte (Rua General Lima e Silva, 1487, bairro Cidade Baixa) Para mais informações, acesse: instagram.com/ceubarearte

Festa Junina no GNGaúcho

A festa no Grêmio Náutico Gaúcho deve ocorrer no dia 14. O evento deverá contar com comidas típicas de São João, brinquedos infláveis, brincadeiras e jogos para todas as idades. Um DJ animará a festa.

Associados não pagam a entrada. Para não sócios, o ingresso deve ser comprado no dia do evento: criança de até cinco anos não paga; de seis a 12 anos, o ingresso custa R$15; e, a partir dos 13, R$ 25. Brinquedos, infláveis e comidas terão custos próprios.

Quando? 14 de junho, das 11h às 16h

14 de junho, das 11h às 16h Onde? Grêmio Náutico Gaúcho (Avenida Praia de Belas, 1948, bairro Menino Deus)

Grêmio Náutico Gaúcho (Avenida Praia de Belas, 1948, bairro Menino Deus) Para mais informações, acesse: instagram.com/gngaucho

Festa Junina do 4Beer 4º Distrito

Festa tem programação pensada para toda a família. Bruno Dupon Medeiros / 4Beer / Divulgação

A unidade do Quarto Distrito do bar 4Beer também se engajará na festança. No local, o arraial ocorre no dia 14, com programação pensada para atender desde o público infantil ao adulto, com música, cerveja artesanal e gastronomia típica. A entrada é gratuita.

O Arraiá Kids será realizado das 11h30min às 16h, com brinquedos infláveis, bailinho de São João e atividade musical do projeto Pianinho Tri.

Nas tradicionais torneiras do bar, o público encontrará as cervejas artesanais da casa, incluindo uma novidade criada para o evento: a IPAçoquinha, uma cerveja de tipo English Ipa com adição de paçoquinha. O cardápio contará, ainda, com quentão e pinhão.

Na programação para os adultos, a festa será conduzida pelo Fanfarra São Fanfarrão e pelo Forró Tribo Brasil.

Quando? 14 de junho, das 11h30min às 23h15min

14 de junho, das 11h30min às 23h15min Onde? 4Beer 4º Distrito (Avenida Polônia, 200, bairro São Geraldo)

4Beer 4º Distrito (Avenida Polônia, 200, bairro São Geraldo) Para mais informações, acesse: instagram.com/4beerpoa

Arraiá da Azul&Branco

Música boa, brinquedo inflável, brincadeiras, casamento na roça e comidas típicas farão parte do arraial da escola de samba Bambas da Orgia. A entrada é possível a partir da doação de um quilo de alimento não perecível ou agasalho.

Quando? 15 de junho, das 15h às 22h

15 de junho, das 15h às 22h Onde? Quadra de Ensaios da S.B.C. Bambas da Orgia (Rua Voluntários da Pátria, 1387, bairro Floresta)

Quadra de Ensaios da S.B.C. Bambas da Orgia (Rua Voluntários da Pátria, 1387, bairro Floresta) Para mais informações, acesse: instagram.com/sbcbambasdaorgia

Arraial Total

Fogueira é uma das principais atrações. Alefer Dias / Shopping Total / Divulgação

No dia 22 de junho, das 13h às 21h, o Shopping Total será tomado pelo clima junino. Na área externa, uma fogueira de dois metros de altura será acesa no fim da tarde marcando o evento que promete muita música, além de brincadeiras, inclusive com sorteios. A entrada é gratuita. Comidas e bebidas têm custo próprio.

Quando? 22 de junho, das 13h às 21h

22 de junho, das 13h às 21h Onde? Largo Cultural, na área externa do shopping Total (Avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Independência)

Largo Cultural, na área externa do shopping Total (Avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Independência) Para mais informações, acesse: instagram.com/totalshopping

Arraiá Junino no Paseo

Shopping também realizou evento no ano passado. Shopping Paseo Zona Sul / Divulgação

Já no fim do mês, o shopping Paseo Zona Sul terá uma programação especial junina. O cronograma se divide em opções voltadas ao público infantil, com brincadeiras de pescaria, boca do palhaço e jogo de argolas, e a outras voltadas aos adultos, com forró. A participação é gratuita.

Quando? 28 de junho. Das 13h30min às 17h30min, a programação vai ser voltada aos pequenos. E das 18h às 20h, aos adultos

28 de junho. Das 13h30min às 17h30min, a programação vai ser voltada aos pequenos. E das 18h às 20h, aos adultos Onde? Shopping Paseo Zona Sul (Avenida Wenceslau Escobar, 1823, bairro Tristeza)

Shopping Paseo Zona Sul (Avenida Wenceslau Escobar, 1823, bairro Tristeza) Para mais informações, acesse: instagram.com/iguatemipoa

Festa Junina da Sogipa

Evento deste ano ocorre no fim do mês. Fernanda Davoglio / Sogipa / Divulgação

A festa junina da Sogipa, no dia 28, promete alegria e cultura popular. O Salão de Festas e Eventos e o segundo andar da sede social deverão ser decorados com bandeirinhas coloridas e trarão o som de músicas tradicionais juninas. A cantoria de forró ficará por conta da banda Maria Bonita.

A entrada é gratuita para sócios, que não precisam retirar os convites. Para os não associados, o ingresso custa R$ 15, com aquisição antecipada ou na hora.

Quando? 28 de junho, das 11h às 18h

28 de junho, das 11h às 18h Onde? Sogipa (Rua Barão do Cotegipe, 415, bairro São João)

Arraial do Instituto Caldeira + Mercado Brasco

A festa também terá lugar no dia 28 de junho em evento realizado pelo Instituto Caldeira e pelo Mercado Brasco. A atração promete comidas típicas, quentão e brincadeiras. O local, assim como mais informações, devem ser divulgados nas próximas semanas.

Quando? 28 de junho, a partir das 14h

28 de junho, a partir das 14h Onde? Local ainda não divulgado

Local ainda não divulgado Para mais informações, acesse: instagram.com/mercadobrasco

Arraiar do Canto

Ainda no final de junho, o Canto Bar, no Quarto Distrito, deve entrar no clima de São João. O dia 29 terá comidas típicas, como pipoca e amendoim, além de barraca do beijo e prisão. A trilha sonora dará espaço para o funk e o sertanejo. Não haverá venda antecipada de ingressos. A entrada é paga, partindo de R$ 10, com nome na lista. É possível fazer reserva.

Quando? 29 de junho, a partir das 15h

29 de junho, a partir das 15h Onde? Canto Bar (Rua Álvaro Chaves, 350, bairro Floresta)

Canto Bar (Rua Álvaro Chaves, 350, bairro Floresta) Para mais informações, acesse: instagram.com/cantobar_

Arraiá do Iguatemi

No primeiro piso do shopping Iguatemi, o arraial já começou e segue até 30 de junho. A atração tem comidas típicas à venda, como pipoca, quentão e maçã do amor. Piscina de bolinhas, pescaria, tiro ao alvo e argolas estão entre as diversões disponíveis para as famílias.

Para acessar os brinquedos e jogos, o ingresso custa R$ 15 (quatro ingressos saem por R$ 50). Já para entrar na fazendinha de infláveis, outra atração do evento, o valor é R$ 50 (para 20 minutos). Os minutos adicionais custam R$3. A compra dos tickets deve ser feita no próprio local.

Quando? De 4 a 30 de junho. De segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 11h às 20h

De 4 a 30 de junho. De segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 11h às 20h Onde? Praça Erico Verissimo, no primeiro piso do shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800, bairro Passo d'Areia)

Praça Erico Verissimo, no primeiro piso do shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800, bairro Passo d'Areia) Para mais informações, acesse: instagram.com/iguatemipoa