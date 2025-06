RS é o segundo Estado em que as mulheres têm filhos mais tarde

Gaúchas são mães, em média, com 29 anos, mostram dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta (27). Porthus Junior / Agencia RBS

A idade média em que as mulheres gaúchas foram mães em 2022 foi de 29 anos, conforme levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27). Os dados mostram que elas têm optado por ter filhos cada vez mais tarde. Em 2010, foi registrada idade média de maternidade de 27,8 no Rio Grande do Sul.

O índice do Estado é o segundo mais alto do país, atrás somente do Distrito Federal, com média de 29,3 anos. Conforme a pesquisa, entre os Estados, as mães são mais jovens no Pará, com média de 26,8 anos.

Chamado de idade média da fecundidade, o indicador do IBGE revela tendências no comportamento reprodutivo.

A pesquisa aponta, por exemplo, se as mulheres estão tendo filhos mais cedo ou mais tarde. No Brasil, a idade média da fecundidade em 2000 era de 26,3 anos, passando para 26,8 anos em 2010 e para 28,1 anos em 2022.

Média de filhos

Há anos vem caindo no Brasil a fecundidade (número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida). A taxa apresenta tendência similar entre todas as regiões do país e deve atingir 1,5 filho por mulher a partir de 2056, conforme as estimativas do IBGE. No RS, entre 2010 e 2022, a taxa de fecundidade caiu de 2,5 filhos para 2 filhos.

O menor índice foi registrado no Rio de Janeiro, com 1,8 filho para cada mulher ao longo da vida, em média. No Acre e no Amapá a taxa é de 3,2, a mais alta do país.