Quina de São João 2025: veja como apostar 

Ainda dá tempo de apostar na Quina de São João 2025. Com prêmio estimado em R$ 230 milhões , o concurso de nº 6760 celebra a 15º edição especial em homenagem a São João. O sorteio será realizado no dia 28 de junho .

As apostas, que começaram na última quinta-feira (19), podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio (28), em casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.