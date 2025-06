Onde estão os gaúchos que moram fora do Estado? Veja os principais destinos brasileiros dos migrantes do RS

SC é o Estado de moradia preferido dos gaúchos que deixam o RS. Leonardo Sousa / Prefeitura de Florianópolis,Divulgação

Dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 1,1 milhão de gaúchos moravam em outros Estados do país em 2022, ano do levantamento. Destes, quase metade viviam em Santa Catarina: 48,5%. Outros 20,3% estavam no Paraná e 7,8%, em São Paulo.

Em SC, os fluxos imigratórios eram oriundos dos Estados mais próximos — Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Juntos, representavam 58,3% do total de imigrantes naquele Estado. A pesquisa também aponta que o RS contava com 457,3 mil migrantes nascidos em outros Estados brasileiros em 2022.

Fatores das migrações

O levantamento analisa fluxos migratórios em todo o país. Inserção no mercado de trabalho, busca por melhores oportunidades socioeconômicas e mudanças na estrutura familiar são alguns dos principais fatores por trás das migrações internas (dentro do país).

O Sul é a região com maior saldo migratório regional (diferença entre os que entram no Estado e os que deixam o Estado) no Brasil em 2022, com aproximadamente 362 mil migrantes.