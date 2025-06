Festival de Parintins: conheça a festa que movimenta o norte do Brasil

Evento acontece no final de junho em homenagem a São João. Roberta Martins / Stock.adobe.com

O Festival de Parintins, um dos maiores eventos folclóricos a céu aberto do mundo, ocorre nos dias 27, 28 e 29, no município de Parintins, no Amazonas.

Assim como no carnaval, o evento reúne música, dança, carros alegóricos, figurinos, luzes, alas especiais e muita alegria.

Durante três dias, o público de reúne na conhecida "festa do povo da floresta", para celebrar a história do boi-bumbá, variação do bumba-meu-boi nordestino.

Leia Mais Você é Caprichoso ou Garantido? Vote na enquete GZH e entenda a rivalidade criada entre os bois do Festival de Parintins

Como funciona?

Em cada uma das noites, mais de 25 mil pessoas se reúnem no bumbódromo, espécie de arena que é palco das celebrações.

Ao longo de três blocos que totalizam duas horas e 30 minutos de toadas, como são chamadas as músicas, as agremiações apresentam seus enredos.

Os espetáculos exploram elementos regionais, como lendas, rituais indígenas e costumes ribeirinhos. Toda a apresentação é avaliada por jurados, que irão avaliar as performances dos itens de cada boi, conforme as regras, e definir o vencedor.

Quando ocorre o Festival de Parintins?

Tradicionalmente, o festival ocorre no final de junho, como uma homenagem a São João.

Neste ano, a comemoração ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de junho, marcando a 58ª edição do evento.

Torcidas rivais

Boi Caprichoso e Boi Garantido. Governo do Amazonas / Divulgação

Dois grupos folclóricos disputam na festa pelo título de campeão: o Boi Caprichoso (preto e azul) ou o Boi Garantido (vermelho e branco).

As vestimentas nas respectivas cores ajudam a identificar as torcidas que ficam no bumbódromo: é metade vermelha e a outra metade, azul.

Transmissão

O festival será transmitido pela TV A Crítica, emissora Amazonense. Desta forma, o público poderá acompanhar o evento por meio do site da emissora, ou então no aplicativo A Crítica Play, disponível para download nas lojas de aplicativos.

Também será possível acompanhar pelo YouTube, no canal da emissora. Nos três dias, a transmissão começará às 21h, pelo horário de Brasília.