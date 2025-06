Paredes que "choram" e muito mofo: por que a umidade toma conta das casas no inverno do RS

Fenômeno afeta o conforto térmico, a conservação dos imóveis e até a saúde de quem convive com alergias e doenças respiratórias. Ekaterina / stock.adobe.com

Chão escorregadio. Toalhas que demoram a secar. Espelhos que ficam embaçados o dia todo e mofo. As chamadas "paredes que choram" viram rotina em muitos lares do Rio Grande do Sul entre maio e agosto, quando o frio mais intenso dá as caras.

Esse cenário, tão comum para quem vive no RS, não é obra do acaso. Durante os meses mais frios do ano, o Estado enfrenta um aumento significativo da umidade relativa do ar.

O fenômeno afeta o conforto térmico, a conservação dos imóveis e até a saúde de quem convive com alergias e doenças respiratórias.

Qual a causa dessa umidade?

O principal responsável é o vento úmido que sopra do oceano para o continente, especialmente na faixa leste do Estado. Esse fluxo marítimo constante carrega vapor de água que se infiltra em residências, escolas e escritórios — e, quando encontra as superfícies frias do inverno, se transforma em condensação.

Há ainda um segundo fator que intensifica esse efeito: o chamado corredor de umidade da Amazônia. Trata-se de uma corrente atmosférica que transporta grandes volumes de vapor desde o Norte do Brasil até o Sul, atravessando o país de forma invisível, mas poderosa.

Quando essa umidade se acumula no ambiente e a ventilação é limitada, surgem os "sintomas" típicos: paredes úmidas, vidros embaçados, cheiro de mofo e sensação de abafamento.

A combinação desses dois vetores explica por que o inverno gaúcho, mesmo em dias sem chuva, pode deixar a casa com aspecto constantemente molhado.

O que fazer para driblar a umidade em casa

Embora não seja possível eliminar totalmente a presença de umidade durante o inverno, algumas medidas práticas ajudam a minimizar seus efeitos no cotidiano:

Ventilar os ambientes diariamente, mesmo por alguns minutos, ajuda a renovar o ar e reduzir a condensação nas paredes e janelas;

Evitar secar roupas dentro de casa impede que o vapor da água se acumule ainda mais nos cômodos;

Usar tintas antimofo, desumidificadores e calços de madeira nos móveis pode prevenir a formação de bolor;

Manter portas de armários e guarda-roupas abertas por um tempo durante o dia evita o surgimento de fungos em locais fechados;

Limpar com frequência rodapés, cantos e espelhos, locais onde a água tende a se acumular mais rapidamente.

Quer saber mais sobre o fenômeno e suas origens? No episódio do Quero Saber, a gente explica, em vídeo, por que a umidade se intensifica no inverno e como ela chega até as casas dos gaúchos.