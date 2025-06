De São João do Polêsine Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Papa Leão XIV reconhece diácono gaúcho João Luiz Pozzobon como Venerável

Título faz parte do processo de canonização que pode torná‑lo o primeiro santo do Rio Grande do Sul

