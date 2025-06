Como uma cidade no interior do RS se tornou uma das melhores do país para morar

Presidente Lucena foi a única cidade gaúcha a figurar entre as 10 com melhor qualidade de vida no Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

Austeridade financeira, manutenção das novas gerações no campo e investimento em saúde e educação. Esses são alguns dos motivos que colocam Presidente Lucena como o único município gaúcho no top 10 do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), que elege as cidades do país com melhor qualidade de vida.

O levantamento, medido pelo Instituto Imazon, colocou o município da encosta da Serra em sexto lugar no ranking nacional de 2025. Em 2024, Presidente Lucena estava na 11ª posição.

Na lista deste ano, estão à frente da cidade gaúcha apenas outras cinco cidades do Estado de São Paulo.

O resultado não surpreende quem mora no município de ruas limpas e tranquilas e casas de muros baixos, onde habitam 3.077 pessoas, segundo o Censo de 2022.

— Presidente Lucena é uma cidade bem segura, né? A parte da saúde é maravilhosa, a educação parece escola particular. Então, é muito bom aqui — afirma a empresária Luciana Fuhr, dona de uma floricultura.

Com um orçamento para este ano previsto em R$ 42 milhões, o município aposta na austeridade fiscal para garantir investimentos em saúde e educação.

Conforme a prefeitura e o secretário da Fazenda do município, os nove vereadores de Presidente Lucena recebem um salário mínimo. Já o salário do prefeito, na casa dos R$ 10,6 mil, está congelado desde 2020, quando foi aprovada a correção da inflação.

— A gente se acostumou a administrar o dinheiro público como se faz em casa. Viemos de uma geração com uma vida um pouco mais difícil e aprendemos isso desde pequeno: a poupar e gastar só o necessário — afirma o prefeito Luiz José Spaniol (PDT), cujo carro oficial é um Fiat Linea 2011, e sem planos de substituição.

Educação

As contas estão no azul. Com isso, enquanto a legislação determina investimentos de 15% na saúde e 25% na educação, Presidente Lucena alcança índices de 19% e 29%, respectivamente, segundo o prefeito. O resultado: todas as 450 crianças do município estão matriculadas, do berçário ao Ensino Médio. Não há colégios particulares.

— A gente separa as crianças em grupos de nível de dificuldade. Se elas escrevem bem, mas têm a leitura pausada, montamos um grupo. Ou outros grupos, se têm dificuldade na matemática ou na interpretação de texto. Às vezes, vai atividades para casa e os pais abraçam a causa — destaca Franciele Laux, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Roberto Silveira.

Com cinco escolas municipais e uma estadual, a cidade aposta na oferta de atividades no contraturno para diversificar o ensino de crianças e adolescentes. Além de oficinas de aprendizagem, oferece dança, robótica, educação física e música.

— Tentamos trazer todos os tipos de possibilidades para as crianças porque a gente entende que elas também precisam estar felizes na escola — avalia Cássia Silva, chefe do setor administrativo da Secretaria Municipal da Educação.

Segurança

Na segurança pública, os moradores não se recordam quando ocorreu o último homicídio. Como GZH mostrou em maio, o município é um dos 15 do Rio Grande do Sul que não registraram homicídios, latrocínios e feminicídios desde 2002.

Em 2025, segundo estatísticas do governo do Estado, Presidente Lucena registra 19 ocorrências: 10 furtos, oito casos de estelionato e um abigeato.

Economia

Já a economia é pautada pela agricultura, com produção de milho e hortifrutigranjeiros, como frutas cítricas e alface.

No campo, a prefeitura oferece há mais de 10 anos um programa chamado Patrulha Agrícola, em que apoia pequenos produtores no preparo do solo e no plantio, uma estratégia que ajuda a manter as novas gerações no campo.

A matriz econômica inclui ainda a indústria, com empresas de produção de frangos, indústria coureiro-calçadista e da tradicional geleia schmier. Sobram empregos em Presidente Lucena, segundo a prefeitura.

O que explica o resultado

Com uma realidade que parece distante da maioria dos municípios brasileiros, a gestão municipal de Presidente Lucena diz que não há grandes segredos para os bons resultados. Entre os motivos para o bom desempenho na qualidade de vida, estão a proximidade da população e ter a humildade de ouvi-la.